Świątek przemówiła po zwycięstwie. Nagle zaczęła po polsku

- Bardzo dziękuję, że jesteście, gdziekolwiek nie jestem na świecie, zwłaszcza w Cincinnati, bo to daleko od Polski - w takich słowach Iga Świątek zwróciła się do rodaków zasiadających na trybunach, którzy przyszli ją dopingować w meczu Martą Kostiuk. Meczu, który pewnie wygrała 6:2, 6:2. Po ostatniej akcji 23-latka podeszła do mikrofonu i przeanalizowała występ w 1/8 finału.

