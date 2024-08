Ważne wieści dla Świątek! Chodzi o ranking. Wielkie zmiany

Iga Świątek jest jedną z faworytek do triumfu w WTA 1000 w Cincinnati. W poprzednim roku dotarła do półfinału imprezy, gdzie uległa Coco Gauff, późniejszej zwyciężczyni. Był to jedyny raz, kiedy Amerykanka pokonała Polkę. I wydawało się, że w tegorocznej edycji imprezy może ponownie dojść do starcia tych pań, ale dopiero na etapie finału - trafiły do przeciwnych połówek drabinki. Ten pojedynek się ostatecznie nie odbędzie. Wszystko przez niespodziewaną porażkę Gauff na wczesnym etapie turnieju, która doprowadzi do sporych zmian w rankingu WTA. Zresztą nie tylko jej przegrana była zaskoczeniem i może namieszać w zestawieniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Porażka Gauff i Rybakiny sporo namiesza w rankingu WTA. Amerykanka pewna spadku, Kazaszka musi drżeć przed Paolini

W I rundzie Amerykanka otrzymała wolny los, a na kolejnym etapie zmagań zagrała z Julią Putincewą. I już wtedy została zatrzymana. Pierwszy set był słaby w jej wykonaniu i ostatecznie zakończony wygraną Kazaszki 6:4. W następnej partii Gauff wróciła na właściwe tory i pozwoliła rywalce ugrać tylko dwa gemy. W trzeciej odsłonie też dobrze sobie radziła. Prowadziła już 4:2 i nagle w jej grze nastąpił spory przestój. Finalnie kosztował ją nie tylko porażkę 4:6 (w całym meczu 1:2), utratę szansy na obronę tytułu, ale i utratę pozycji wiceliderki rankingu WTA.

Gauff nie obroni niemal tysiąca punktów za poprzedni sezon, co oznacza, że w najnowszym zestawieniu spadnie na trzecią lokatę. Wyprzedzi ją Aryna Sabalenka, która już zameldowała się w 1/8 finału. Tym samym na koncie Białorusinki jest 7136 punktów, a w przypadku triumfu w całej imprezie będzie ich 8016. Oczywiście ta zdobycz nie zagrozi liderce, Idze Świątek, ale pozwoli zepchnąć Amerykankę - 6743 punktów.

Do zmian może też dojść na dalszych pozycjach w TOP 5. Niespodziewaną porażkę poniosła bowiem Jelena Rybakina. Kazaszka uległa już w pierwszym meczu Leylah Fernandez. Spotkanie miało absolutnie szalony przebieg - zawodniczki miały problemy z utrzymaniem podania, co zaowocowało aż 12 przełamaniami. Zwycięsko z pojedynku wyszła jednak Kanadyjka 3:6, 7:6 (3), 6:4. Tym samym Rybakina straciła kilkadziesiąt punktów - w poprzednim sezonie doszła do 1/8 finału, gdzie skreczowała. I te punkty mogą okazać się kluczowe.

Za jej plecami czai się Jasmine Paolini. Jeśli Włoszka, będąca objawieniem ostatnich tygodni, wygra turniej w Cincinnati, to w najnowszym zestawieniu awansuje na czwartą lokatę, spychając Kazaszkę.

Ranking WTA Live (stan na 16 sierpnia):

1. Iga Świątek - 10 425 pkt (max 11 305 pkt)

2. Aryna Sabalenka - 7136 pkt (max 8016 pkt)

3. Coco Gauff - 6743 pkt

4. Jelena Rybakina - 5931 pkt

5. Jasmine Paolini - 5198 pkt (max 6078 pkt)

6. Jessica Pegula - 4540 pkt (max 5510 pkt)

7. Qinwen Zheng - 3880 pkt (max 4870 pkt)

8. Barbora Krejcikova - 3572 pkt

9. Maria Sakkari - 3517 pkt

10. Jelena Ostapenko - 3478 pkt.

Choć pozycja Igi Świątek jest niezagrożona, to turniej w Cincinnati jest ważny dla Polki. Może pozwolić jej nie tylko dobrze przygotować się do US Open, ale i powiększyć przewagę w rankingu. Początek rywalizacji nie był najlepszy w jej wykonaniu. Wprawdzie wygrała, ale po szalonym trzysetowym starciu z Warwarą Graczową. Teraz przed nią mecz z Martą Kostiuk. Zaplanowano go na piątek 16 sierpnia na godzinę 18:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.