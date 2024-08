Co za upadek rywalki Świątek. Pobiła najbardziej wstydliwy rekord świata!

WTA 1000 w Cincinnati to pierwszy duży turniej po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Bez wątpienia faworytką do triumfu jest Iga Świątek, która zmotywowana porażką w półfinale IO, będzie chciała udowodnić, że jest najlepszą zawodniczką na świecie. Poza tym będzie chciała poprawić wynik z ubiegłego roku, gdy poległa w półfinale z Coco Gauff. Wówczas na liście startujących zabrakło Shuai Zhang, która tym razem wzięła udział w rywalizacji. Nie będzie jednak wspominała tego miejsca zbyt dobrze, gdyż właśnie zapisała się na kartach historii tenisa.

Rywalka Świątek dokonała czegoś niewiarygodnego. 24 lata i koniec

Ostatnie półtora roku to dla Chinki jedna wielka kompromitacja. Mimo że nie rezygnuje praktycznie z żadnych zawodów, to nie może przełamać fatalnej passy. 21 stycznia 2023 roku - dokładnie wtedy po raz ostatni odniosła zwycięstwo, kiedy w III rundzie Australian Open pewnie pokonała Katie Volynets. W kolejnym etapie wyeliminowała ją jednak Karolina Pliskova i można rzec, że "rzuciła klątwę" na 35-latkę.

Ta rozpoczęła w środę rywalizację w Cincinnati, ale... poległa w I rundzie z Dianą Sznajder 1:6, 4:6 i odpadła z zawodów. Tym samym pobiła niechlubny rekord Vince'a Spadei, który czekał na zwycięstwo aż 21 spotkań (od października 1999 roku do czerwca 2000). Dla Zhang starcie z Rosjanką było 22. bez wygranej. Chinka czeka na triumf aż 571 dni! "Osiągnięcie, którego nie będzie chciała pamiętać" - przekazał dziennikarz Ivan Aguilar.

Jeden z fanów, widząc katastrofalną formę zawodniczki, nie wytrzymał. "Dlaczego nie przeszła jeszcze na emeryturę? Jest beznadziejna, brak jej pewności siebie, umiejętności również. Może już czas, żeby s*********a z WTA?" - czytamy na portalu X. Aktualnie Chinka zajmuje 689. miejsce w rankingu WTA. Nie do uwierzenia, że 16 stycznia 2023 roku była jeszcze na pozycji... 22.

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Cincinnati od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Wawra Graczewa. - Po imprezie w Paryżu poczułam, że muszę się zresetować, skupić się na powrocie do techniki, po prostu szlifować to na korcie. A właśnie Cincinnati to idealne miejsce, by to zrobić - podsumowała na konferencji prasowej.