Collins po porażce ze Świątek nie może dojść do siebie. Wydała komunikat

Iga Świątek w olimpijskim ćwierćfinale rywalizowała z Danielle Collins. Amerykanka pod koniec drugiego seta skreczowała z powodu urazu, a po meczu jeszcze podeszła z pretensjami do naszej tenisistki. - Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera. Iga udaje, jest fałszywa - mówiła później dziennikarzom.

Danielle Collins wciąż nie gra przez kontuzję. "Nie chcę tego powtórzyć"

Choć od meczu ćwierćfinałowego minęły już dwa tygodnie, to Collins wciąż odczuwa skutki urazu, którego nabawiła się w starciu z Polką. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Amerykanka poinformowała, jak obecnie wygląda jej sytuacja. Jak się okazuje, problemy zdrowotne nadal ją prześladują.

"Mała aktualizacja dla wszystkich, którzy kontaktowali się ze mną i sprawdzali, co się ze mną dzieje od czasu mojej kontuzji na igrzyskach olimpijskich. Po udarze słonecznym w Paryżu nadwyrężyłam mięsień prosty brzucha. Prawie cztery lata temu doznałam podobnej kontuzji w tej okolicy, która uniemożliwiła mi startowanie przez ponad cztery miesiące. Oczywiście nie chcę tego powtórzyć" - napisała 30-latka.

Collins przekazała też, co z dalszymi startami. "Ponieważ zbliżam się do końca mojej kariery, ważne jest, aby spróbować odpocząć i dojść do siebie, aby to mogło się zagoić tak szybko, jak to możliwe. Byłam naprawdę zawiedziona, że musiałam wycofać się z zawodów w Toronto i Cincinnati. Mam nadzieję, że wrócę do rywalizacji w Monterey. Liczę, że będę mogła kontynuować sezon po US Open i nadal próbować realizować cele, które sobie wyznaczyłam na ten rok" - czytamy.

Na koniec zawodniczka podziękowała także za wsparcie. "Dziękuję wszystkim, którzy kontaktowali się ze mną w ciągu ostatnich kilku tygodni, oraz za miłość i wsparcie" - zakończyła.

Turniej w Monterey zaplanowano od 19 do 24 sierpnia. Z kolei US Open wystartuje 26 sierpnia.