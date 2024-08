Wielkie rywalki Igi Świątek oficjalnie ogłaszają. To duży przełom

Po turnieju igrzysk olimpijskich w Paryżu na kortach imienia Rolanda Garrosa czołowi tenisiści i tenisistki świata przenieśli się od Ameryki Północnej, gdzie już odbywa się rywalizacja na kortach twardych, czego zwieńczeniem będzie US Open - ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy - na przełomie sierpnia i września.

Wielkie rywalki Świątek oficjalnie to ogłosiły. To duży przełom

Zanim jednak zmagania dotrą na Flushing Meadows, odbędzie się turniej Western&Southern Open w Cincinnati rangi WTA oraz ATP 1000. W tej imprezie zagra także Iga Świątek, która po igrzyskach odpoczywała kilka dni.

W Cincinnati oraz US Open mnóstwo punktów do obrony będzie miała jej duża rywalka - Coco Gauff - która w zeszłym roku triumfowała w obu tych imprezach. Przypomnijmy, że 20-latka to w tym momencie wiceliderka rankingu WTA z około 450 punktami przewagi nad trzecią Aryną Sabalenką. Amerykanka zdradziła, że w tych turniejach skupi się wyłącznie na singlu. Nie będzie uczestniczyła w grach deblowych, tak jak miała to w zwyczaju w przeszłości, tworząc duet z Jessiką Pegulą.

- Celem było być w tym jak najlepszą na Igrzyskach Olimpijskich. Tydzień po tygodniu docieram prawie do końca turnieju. Jeśli gram w singlu i deblu, zwykle jestem w półfinale przynajmniej w jednym z nich - mówiła Coco Gauff. - Dlatego nie zagram teraz w deblu. Może w przyszłym roku to się zmieni, ale nie będę grać w deblu tak konsekwentnie jak w przeszłości - dodała.

Jej partnerka deblowa Jessica Pegula na razie nie ma zamiaru współtworzyć duetu z kimś innym. Również skupi się wyłącznie na singlu. - Wiem, że Coco nie jest tak naprawdę zainteresowana grą, a przynajmniej ja nie jestem, więc prawdopodobnie będę spokojnie podchodzić do debla przez resztę roku. Nie jestem pewna. Myślę, że zagram może wtedy, kiedy będę miała na to ochotę. A może po prostu skupię się na grze pojedynczej przez resztę roku - powiedziała szósta tenisistka świata, która w dotarła do finału "tysięcznika" w Toronto. Zmierzy się w nim z Amandą Anisimową.