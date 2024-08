Sabalenka wyrzucona z turnieju. Ogromna sensacja!

W zeszłym tygodniu Aryna Sabalenka (3. WTA) odpadła w półfinale turnieju w Waszyngtonie. Kilka dni później przeniosła się do Kanady, gdzie rozpoczęła zmagania w ramach WTA Toronto 1000. W ćwierćfinale zmierzyła się z o wiele niżej notowaną rywalką i pożegnała się z zawodami. To wielkie zaskoczenie, ponieważ to właśnie Białorusinka była typowana jako faworytka do końcowego triumfu.

