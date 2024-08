Oto konsekwencje decyzji Świątek. Rywalki już zacierają ręce

Smutek, żal, gorycz - z takimi emocjami w czwartek zmagała się Iga Świątek, która przegrała 2:6, 7:5 z Qinwen Zheng w półfinale igrzysk olimpijskich. Po porażce Polka zalała się łzami, ponieważ marzyła o zgarnięciu złota. Na szczęście już w piątek doszła do siebie i w starciu o trzecie miejsce w godzinę pokonała Annę Karolinę Schmiedlovą 6:2, 6:1. Dzięki temu zapisała się na kartach historii igrzysk!

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Linette odpadła z igrzysk: Nie grałam na swoim najwyższym poziomie

Świątek nie zagra w Toronto. Co to oznacza? Wyjaśniamy

Zgodnie z tegorocznym napiętym kalendarzem w tenisie już w przyszłym tygodniu w teorii powinniśmy zobaczyć 23-latkę na turnieju WTA 1000 w Toronto. W sobotę organizatorzy przekazali jednak, że w tym roku zabraknie jej na kanadyjskich kortach. Świątek w najbliższych dniach pozostanie w Paryżu, aby cieszyć się igrzyskami z perspektywy kibica.

"Z przykrością muszę poinformować, że z powodu zmęczenia spowodowanego ostatnimi tygodniami na korcie, muszę wycofać się z turnieju w Toronto. Wszystko przez intensywny harmonogram z tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi i zmieniającymi się nawierzchniami. Potrzebuję więcej czasu na odpoczynek i regenerację, aby być gotowa do gry podczas amerykańskiego swingu w dobrej kondycji i na moim najlepszym możliwym poziomie" - przekazała.

Jakie sportowe konsekwencje będzie miała nieobecność Igi Świątek na Canadian Open? Jedną z nich są punkty w rankingu WTA. Przez wycofanie się z zawodów Polka straci ich 390. Przed rokiem zakończyła zmagania w Kanadzie na etapie półfinału, przegrywając z późniejszą triumfatorką Jessicą Pegulą 2:6, 7:6(4), 4:6. Do tego należy doliczyć punkty, które nasza tenisistka potencjalnie mogłaby zdobyć w Toronto. Za samo dojście do finału jest ich do zgarnięcia 650, natomiast zwyciężczyni zgarnie 1000.

Obecnie Świątek pozostaje liderką światowego rankingu z liczbą 11005 punktów na koncie. Druga Coco Gauff ma 8173 oczek. Młoda Amerykanka, podobnie jak trzecia Aryna Sabalenka (7061 punktów) w odróżnieniu od Polki zagrają w Toronto. Dzięki temu będą miały szansę na zmniejszenie strat do Igi Świątek. Oprócz 23-latki z Canadian Open wycofały się także m.in. Jasmine Paolini, Jelena Rybakina, Barbora Krejcikova, Maria Sakkari czy Marketa Vondrousova.

Gdyby tego było mało, przez rezygnację z udziału w turnieju na konto brązowej medalistki IO nie trafi również pokaźna suma za potencjalny triumf. W tym roku na najlepszą tenisistkę WTA 1000 Toronto czeka kwota ponad 520 tys. dolarów, czyli ponad dwóch milionów złoty. Na konto finalistki wpłynie 308 tys. dolarów. Kiedy zatem znów zobaczymy Igę Świątek na korcie? Wszystko wskazuje na to, że podczas WTA 1000 w Cincinnati, które rozpoczyna się 12 sierpnia. Później zaczniemy odliczać dni do US Open.