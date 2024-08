Sabalenka wróciła do gry i od razu problemy. Mordęga

Aryna Sabalenka zrezygnowała z Wimbledonu z powodu kontuzji ramienia. Obawiano się, że jej przerwa może znacznie się wydłużyć, ale zdołała wrócić po miesiącu przerwy. Nie ma jej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale o wycofaniu się ze startu informowała w połowie czerwca, przy okazji turnieju w Berlinie. Nieobecność w stolicy Francji oficjalnie tłumaczyła zmęczeniem ciężkim sezonem.

Trzy sety w pierwszym meczu Sabalenki po kontuzji

Aryna Sabalenka przystąpiła do turnieju w Waszyngtonie jako rozstawiona z numerem jeden, zaczęła grę od drugiej rundy. Jej rywalką była Rosjanka, Kamilla Rachimowa. Białorusinka miała problem ze złapaniem rytmu, źle weszła w mecz. Nie wyglądała dobrze w polu serwisowym, gdzie popełniła aż siedem podwójnych błędów. Już w pierwszym gemie serwisowym broniła break pointu. W trzecim gemie pierwszego seta nie ugrała żadnego punktu, a w czwartym została przełamana i przegrywała 1:3.

Aktualnie trzecia rakieta świata zdołała od razu odłamać, a w kolejnym gemie obroniła aż cztery break pointy. Z czasem zaczęła grać coraz lepiej.

Istotny był 11. gem pierwszego seta, kiedy Sabalenka drugi raz przełamała Rachimową. Ale Białorusinka musiała się sporo napocić, bo zrobiła to dopiero po siódmym break poincie. Kolejny gem był formalnością dla Sabalenki, wygrała seta 7:5.

Rachimowa była zrezygnowana na koniec pierwszego seta, ale w drugim wróciła do dobrej gry. Dobrze funkcjonował jej return. To on pozwolił przełamać Sabalenkę w szóstym gemie seta, by wyjść na prowadzenie 4:2. Co prawda Białorusinka od razu odłamała i doprowadziła do szybkiego wyrównania, ale gorzej rozegrała końcówkę. Wciąż miała problemy z serwisem, co przy dobrym returnie Rachimowej nie zwiastowało dla niej niczego dobrego. Sabalenka została przełamana w dziesiątym gemie i przegrała seta 4:6.

W trzecim secie Sabalenka praktycznie wystrzegała się błędów. Do piątego gema nie dała Rosjance żadnej szansy na przełamanie. Dopiero w szóstym gemie Rachimowa miała break point, którego nie wykorzystała.

Istotny był siódmy gem decydującego seta, którego Sabalenka wygrała przy serwisie rywalki, wykorzystała drugiego break pointa i prowadziła 4:3. To całkowicie wybiło z rytmu Rachimową. Sabalenka wrzuciła wyższy bieg w końcówce, szczególnie przy swoim serwisie. Wygrała seta 6:4, a cały mecz 2:1. W całym spotkaniu miała 13 asów serwisowych i aż 14 podwójnych błędów serwisowych. Pojedynek trwał 2 godziny i 47 minut.

W kolejnej rundzie turnieju WTA w Waszyngtonie Sabalenka zagra z lepszą z pary Yafan Wang - Wiktoria Azarenka.