Ależ to był "koncert" Linette! Eksperci nie pozostawili żadnych złudzeń

"Koncert", "spektakularne zwycięstwo" - to opinie, które pojawiają się u ekspertów w mediach społecznościowych po wygranej Magdy Linette z Magdaleną Fręch w finale turnieju WTA 250 w Pradze. Był to pierwszy polski finał w cyklu WTA. Dla Linette to trzeci tytuł w karierze i znakomite pokazanie się przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Zwrócono także uwagę na znaczne awanse obu pań w światowym rankingu.

