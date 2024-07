Sensacyjny awans Fręch! Jest już krok od życiówki. Tak wygląda ranking WTA Live

Magdalena Fręch (57. WTA) osiągnęła już najlepszy wynik w tym roku, awansując do półfinału turnieju WTA 250 w Pradze. W ćwierćfinale polska tenisistka pokonała Anheliną Kalininę (47. WTA) 2:6, 6:0, 6:1. Dotychczas najlepszym wynikiem Fręch w tym roku był awans do czwartej rundy Australian Open. Od tamtego czasu minęło już jednak pół roku.

- Nie spodziewałam się, że drugi i trzeci set potoczą się w ten sposób. To mój pierwszy półfinał i jestem z tego powodu bardzo dumna. Przeszłam przez trudne momenty w trakcie sezonu i teraz osiągnęłam sukces. Jestem zadowolona ze swojego występu oraz gry - mówiła Magdalena Fręch w pomeczowym wywiadzie.

Magdalena Fręch z dużym awansem w rankingu WTA Live

Wygrana z Kalininą sprawiła, że Fręch awansowała w rankingu WTA Live aż o dziewięć pozycji i aktualnie jest na 48. pozycji. To jednak ciągle nie jest jej najlepszy wynik. Najwyżej była sklasyfikowana w lutym bieżącego roku, gdy była na 42. miejscu.

Fręch ma obecnie 1120 punktów na koncie. W razie awansu do finału byłoby tych punktów 1185, co w najlepszym przypadku może dać 26-latce 47. miejsce. Gdyby jednak wygrała cały turniej w stolicy Czech, to wtedy na jej koncie byłoby 1272 "oczek", co dałoby już 43. pozycję.

Ranking WTA Live po wygranej Magdaleny Fręch:

45. Wiktoria Tomowa (Bułgaria) - 1200 pkt

46. Anhelina Kalinina (Ukraina) - 1186 pkt

47. Magda Linette Polska (Polska) - 1171 pkt

48. Magdalena Fręch (Polska) - 1120 pkt

49. Caroline Dolehide (Stany Zjednoczone) - 1100 pkt

50. Zhu Lin (Chiny) - 1097 pkt

W półfinale turnieju WTA 250 w Pradze Magdalena Fręch zagra z lepszą z pary Oksana Sielechmietjewa (248. WTA) - Laura Samsonova (634. WTA)