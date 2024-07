Kolejny popis Chwalińskiej. Pierwszy set to była miazga. Brawo!

Maja Chwalińska bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. Dotarła aż do trzech finałów. W Portugalii i Pradze nie udało jej się sięgnąć po najcenniejsze trofeum, ale już w ITF W75 w Montpellier tak. W decydującym starciu pokonała Oksanę Sielechmietjewą i to dość gładko, bo 6:3, 6:2. Był to dla niej szósty tytuł w karierze, ale pierwszy tak wysokiej rangi. I na tym Polka nie zamierza poprzestawać. W tym tygodniu rywalizuje w kolejnym turnieju rangi ITF W75, tym razem w Porto. I radzi sobie tam znakomicie. Nie straciła jeszcze seta, podobnie, jak i w meczu, którego stawką był półfinał.

Perfekcyjny pierwszy set Mai Chwalińskiej. Rywalka nie miała nic do powiedzenia

W ćwierćfinale przeciwniczką Chwalińskiej była Arianna Hartono. I to właśnie Holenderka była faworytką do wygranej. Wskazywała na to m.in. pozycja w rankingu WTA. Polka znajduje się na 201. lokacie, a rywalka jest 160. Co więcej, Hartono była rozstawiona z numerem dwa.

Mimo wszystko zdecydowanie lepiej to starcie rozpoczęła nasza rodaczka. Już w pierwszym gemie przełamała przeciwniczkę. Sztukę tą udało jej się powtórzyć także w gemie numer trzy i pięć. Kapitalnie rozbijała rywalkę po korcie i dominowała nad nią. Znakomicie radziła sobie też w polu serwisowym. Dość powiedzieć, że ani razu nie musiała bronić break pointa. Tym samym triumfowała w pierwszej partii aż 6:0, wykorzystując już pierwszą piłkę setową.

Co za zwrot akcji w drugim secie. Po chwili dekoncentracji Chwalińska wzięła się ostro do pracy i nie oddała rywalce nawet gema

Początek drugiej odsłony rywalizacji był o wiele bardziej zacięty. W końcu Hartono wygrała przy własnym podaniu. Co więcej, była w stanie walczyć z naszą rodaczką jak równy z równym i potrafiła stworzyć zagrożenie. To zaowocowało przełamaniem w czwartym gemie. Po chwili Holenderka prowadziła już 4:1.

Mimo wszystko nie utrzymała nerwów na wodzy i zaczęła popełniać proste błędy. To napędzało z kolei Chwalińską, która po chwili dekoncentracji wróciła do gry. I szybko odrobiła straty. Co więcej, kolejne gemy zapisała tylko na własnym koncie. Nie oddała już pola do popisu rywalce i tym samym wygrała 6:4 i w całym meczu 2:0. Spotkanie trwało godzinę i 25 minut.

Maja Chwalińska - Arianna Hartono 6:0, 6:4

Tym samym Polka awansowała do półfinału imprezy. Poprawiła też pozycję w rankingu WTA Live. Aktualnie zajmuje 185. miejsce, ale w przypadku zwycięstwa w całym turnieju może awansować nawet w okolice 167. lokaty. Wszystko będzie zależało zarówno od jej dyspozycji, jak i postawy przeciwniczek, również tych, które grają w innych eventach.

W półfinale rywalką Chwalińskiej będzie wygrana starcia Lanlana Tararudee - Maya Joint. Kolejny mecz Polki odbędzie się w sobotę, ale godzina nie jest jeszcze znana.