Serbia oburzona decyzją ws. Djokovicia. "Haniebne posunięcie"

"Eksperci w sportach indywidualnych zostali poproszeni o głosowanie w celu sklasyfikowania najlepszych sportowców w swojej dyscyplinie od 1 stycznia 2000 r. Głosy te ograniczyły pule w każdej dyscyplinie do grona od 10 do 25 sportowców. Każdemu głosującemu przedstawiono dwa losowo wybrane nazwiska i poproszono o wybranie tego, który miał lepszą karierę w XXI wieku. W powtarzających się losowych zestawieniach oddano ponad 70 000 głosów, co zaowocowało rankingiem 100 najlepszych" - tak o metodologii swojego zestawienia pisze ESPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Angielska piłka ma teraz twarz Harry'ego Kane'a?

ESPN wybrało stu najlepszych sportowców XXI wieku. Gdzie jest Świątek?

W rankingu stu najlepszych sportowców w XXI wieku znalazło się sześciu przedstawicieli tenisa. Za nami złote lata dyscypliny z niesamowitą rywalizacją "Wielkiej Trójki" - Rogera Federera, Novaka Djokovicia i Rafaela Nadala - a także dominacji Sereny Williams. Co ciekawe, Amerykanka zajęła w tym zestawieniu drugie miejsce! Tuż za plecami zwycięzcy Michaela Phelpsa. W swojej karierze wygrywała 23 tytuły wielkoszlemowe, choć jak sama przyznaje, powinno być ich ponad 30.

W pierwszej dziesiątce, na wysokim szóstym miejscu, znajdziemy Rogera Federera. To spore zaskoczenie, zważywszy na to, że Novak Djoković i Rafael Nadal wygrali więcej najważniejszych trofeów od szwajcarskiego mistrza. Mimo to Serba sklasyfikowano na 11. miejscu, a Hiszpana tuż za nim. W dalszej części listy znalazło się nazwisko Andy'ego Murraya (80.) oraz Venus Williams (86.).

Serbowie grzmią ws. pozycji Djokovicia. "Haniebne posunięcie"

Umieszczenie Novaka Djokovicia na początku drugiej dziesiątki nie spodobało się Serbom. "Haniebne posunięcie Amerykanów wobec Djokovicia: Novak zdyskredytowany na liście najlepszych sportowców XXI wieku" - tytułuje tamtejszy portal Nova. W artykule wyliczono liczbę sukcesów Sereny Williams i Rogera Federera, który znalazł się na szóstym miejscu. "Trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie tego wyboru, przynajmniej jeśli chodzi o część tenisową, i wygląda na to, że po raz kolejny próbowano umniejszać dorobek Novaka" - czytamy.

Ranking wywołał spore poruszenie i dyskusje także w mediach społecznościowych. Sporą dezaprobatę wyrazili fani tenisa. "Federer przed Djokoviciem to przestępstwo", "To wstyd, że Federer może wyprzedzić Djokovicia i Nadala", "Serena Williams nie może wyprzedzić nikogo z wielkiej trójki" - to tylko część z krytycznych głosów. "Nie mogę kłamać, to jedna z najgorszych list 100 najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałem. Całkowita hańba" - napisał na portalu X jeden z kibiców.

Z polskiej perspektywy możemy zastanawiać się nad nieobecnością Igi Świątek, która w ostatnim czasie całkowicie zdominowała tenis, spędzając na fotelu liderki rankingu WTA aktualnie 112 tygodni. Polka ma na swoim koncie cztery tytułu wielkoszlemowe - jeden więcej od Andy'ego Murraya.

Tenis w zestawieniu ESPN mógł liczyć na sześciu przedstawicieli, co i tak jest wynikiem bardzo dobrym, ale nikłym przy innych dyscyplinach. W gronie stu najlepszych sportowców XXI wieku znalazło się aż 24 koszykarzy, 17 baseballistów i 15 piłkarzy.