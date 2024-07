Gwiazda i skandalista przeciwko Świątek i Hurkaczowi. Oto plan Rosji na igrzyska

Wimbledon znów okazał się przekleństwem Igi Świątek (1. WTA). W tym roku nasza tenisistka po porażce z Juliją Putincewą pożegnała się wielkoszlemowym turniejem w Londynie już po trzeciej rundzie. Jeszcze wcześniej do domu musiał wrócić Hubert Hurkacz (7. ATP). 27-latek w drugiej rundzie mierzył się z Arthurem Filsem, a w tie-breaku trzeciego seta doznał groźnie wyglądającej kontuzji kolana. Tym samym jego występ na igrzyskach olimpijskich stanął pod znakiem zapytania.

Rosjanie ogłaszają powołania na igrzyska. Nie mogło zabraknąć rywala Hurkacza

"Marzeniem każdego sportowca jest reprezentowanie swojego kraju na Igrzyskach Olimpijskich i chcę mieć pewność, że jestem w pełni sprawny i gotowy przed podjęciem ostatecznej decyzji o wejściu na kort. Celem jest nie tylko udział, ale zdobycie medalu dla mojego kraju. Będę informował Was o moich postępach" - pisał ostatnio Hurkacz w mediach społecznościowych. Jego powrót jest ważny również dla Igi Świątek, co ostatnio tłumaczył Hubert Rybkowski ze Sport.pl. W skrócie - jeśli Hurkacza zabraknie na igrzyskach, Świątek nie będzie mogła rywalizować w mikście na kortach w Paryżu, gdzie będzie zdecydowaną faworytką.

Do rywalizacji w parach damsko-męskich przygotowują się również Rosjanie. Ostatnio tamtejszy portal sport.ru przekazał, że szef Rosyjskiej Federacji Tenisowej (RFF) - Shamil Tarpishchev - do miksta na igrzyska olimpijskie chce zgłosić Daniiła Miedwiediewa (5. ATP) oraz Mirrę Andriejewą (31. WTA). - Chcemy, aby Daniił i Mirra wystąpili w grze podwójnej mieszanej. Zobaczymy, jak to się potoczy 24 lipca. Wtedy będziemy musieli wyłonić parę - mówi Rosjanin cytowany przez wymienione źródło.

17-latnia Andriejewa to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Rosyjska tenisistka świetnie spisała się na Roland Garros, gdzie dotarła aż do półfinału. Tam musiała uznać wyższość Jasmine Paolini (5. WTA), przegrywając 3:6, 1:6. Za to na Wimbledonie już w pierwszej rundzie jej pogromczynią okazała się rówieśniczka Brenda Fruhvirtova, która wygrała 1:6, 6:3, 6:2.

Na trawiastych kortach w Londynie oglądaliśmy także Daniiła Miedwiediewa, który został bohaterem skandalu. W półfinałowym starciu z Carlosem Alcarazem (3. ATP) sędzia Eva Asderaki w pewnym momencie przerwała grę, ponieważ uznała, że piłka po stronie Rosjanina odbiła się dwa razy. - Idź się p***, k** g***! - krzyczał rozwścieczony Miedwiediew, co odbiło się głośnym echem w tenisowym środowisku. Ostateczne pary do gry podwójnej mieszanej na imprezę w Paryżu poznamy niebawem. W czwartek 25 lipca odbędzie się losowanie drabinek turniejów olimpijskich, a dwa dni później rozpocznie się rywalizacja singlistów.