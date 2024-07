Co dalej z Aryną Sabalenką? Białorusinka ogłosiła plany całemu światu

Aryna Sabalenka (3. WTA) ostatnie tygodnie musiała spisać na starty. Pod koniec czerwca Białorusince przytrafił się olbrzymi pech. W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Berlinie z Anną Kilinską (17. WTA) doznała kontuzji ramienia i musiała poddać mecz. Uraz okazał się na tyle poważny, że uniemożliwił jej start na Wimbledonie. 26-latka wycofała się z rywalizacji na godziny przed swoim pierwszym meczem. Wygląda na to, że z problemami w końcu udało się uporać.

REKLAMA

Zobacz wideo To już przesada! Mecz Hiszpania - Anglia to nieporozumienie

Aryna Sabalenka mówi co z jej ramieniem. Wiadomo, kiedy wróci na kort

Tenisistka w mediach społecznościowych urządziła sesję pytań i odpowiedzi. Jeden z fanów zapytał więc, jak wygląda jej powrót do zdrowia. Sabalenka w odpowiedzi zamieściła na InstaStories zdjęcie z siłowni i dodała bardzo optymistyczną wiadomość. - Idzie bardzo dobrze. Moje ostatnie USG pokazało, że ramię jest wyleczone, więc planuję ponownie zacząć grać w tenisa w tym tygodniu - napisała.

Kiedy zatem możemy się jej spodziewać na zawodach? Na to pytanie również dała odpowiedź na InstaStories. Jak przekazała, kolejnym turniejem, w którym wystartuje, będzie Mubadala Citi DC Open w Waszyngtonie.

Turniej ma rangę WTA 500 i będzie rozgrywany od 29 lipca do 4 sierpnia. Oprócz niej na liście zgłoszonych są m.in. Ons Jabeur (16. WTA), Daria Kasatkina (12. WTA), Madison Keys (14. WTA), Wiktoria Azarenka (20. WTA) czy Emma Raducanu (94. WTA). Zawody odbywać się będą w tym samym czasie, co tenisowy turniej olimpijski. Sabalenka już wcześniej potwierdziła, że na igrzyska w Paryżu się nie wybiera. O medal powalczy za to Iga Świątek (1. WTA).