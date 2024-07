Mocny cios w Igę Świątek. Amerykanie punktują Polkę

Wimbledon jest jednym z dwóch turniejów wielkoszlemowych, których Iga Świątek (1. WTA) do tej pory nie wygrała w seniorskiej karierze. Jej najlepszym wynikiem na kortach trawiastych był zeszłoroczny turniej, gdzie dotarła do ćwierćfinału i przegrała tam 5:7, 7:6, 2:6 z Ukrainką Eliną Switoliną (30. WTA). W tym roku Świątek zakończyła rywalizację na trzeciej rundzie, gdzie lepsza okazała się Kazaszka Julija Putincewa (29. WTA; 6:3, 1:6, 2:6). "Świątek nie potrafi opuścić własnej strefy komfortu i nie jest w stanie poprawić się na trawie" - pisał portal puntodebreak.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Eksperci wskazywali na to, że wynik Świątek na Wimbledonie nie powinien być tak istotny, ponieważ najważniejszą imprezą i tak są igrzyska olimpijskie w Paryżu. - Było wiadomo, że tegoroczny Wimbledon jest jej nie po drodze. Sezon na trawie jest krótki, trwa tylko pięć tygodni, na dodatek zaraz po nim trzeba wracać na ziemię w Paryżu. Jak tam odniesie sukces, to zajmie się Wimbledonem, to będzie jej kolejny cel, na 100 procent w przyszłym roku potraktuje go inaczej - mówił komentator Eurosportu Tomasz Wolfke.

Świątek skrytykowana przez Amerykanów. "Stracona szansa. Niewielka przegrana"

Szerzej do występu Świątek podczas Wimbledonu odnosi się amerykański portal tennisuptodate.com. Tam Iga została wskazana jako jedno z rozczarowań turnieju wielkoszlemowego w Anglii. "Iga nie jest świetną zawodniczką na trawie, ale wiele osób zakładało, że uda jej się przynajmniej nawiązać do zeszłorocznego ćwierćfinału. Tak się nie stało, bo Putincewa pokonała ją w dziwnym meczu. Wygrała pierwszego seta, a w kolejnych dwóch przegrała" - czytamy.

"Brak wygranej na Wimbledonie nie jest końcem świata dla Świątek, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądało losowanie i jak przegrywały inne faworytki, to wydaje się, że to jednak jest stracona szansa dla polskiej zawodniczki. To była niewielka przegrana, którą Iga prawdopodobnie odrobi na nadchodzących igrzyskach olimpijskich, ale mimo wszystko przegrana" - dodaje wspomniany serwis.

Tennisuptodate.com wskazał jako rozczarowanie także cztery inne tenisistki: Marketę Vondrousovą (18. WTA), Emmę Raducanu (94. WTA), Ons Jabeur (16. WTA) oraz Coco Gauff (2. WTA). "Wszyscy, w tym sama Marketa, byli oszołomieni, gdy wygrała trofeum w zeszłym roku. Sposób, w jaki przegrała w pierwszej rundzie z zawodniczką, która woli grać na kortach ziemnych, pozostawia wiele do życzenia. To po prostu nie do obrony" - czytamy w artykule w kontekście występu czeskiej tenisistki.

Rywalizacja tenisistów i tenisistek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu potrwa od 27 lipca do 4 sierpnia. Świątek pozna pierwszą rywalkę i całą drabinkę podczas losowania, które odbędzie się 25 lipca o godz. 11:00. Pierwsze mecze odbędą się w dniach 27-28 lipca. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio Świątek odpadła w drugiej rundzie po porażce 3:6, 6:7 z Hiszpanką Paulą Badosą (65. WTA).