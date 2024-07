Ważne informacje dla Świątek ws. BJK Cup. Ludzie w szoku. "Wstydźcie się"

Iga Świątek (1. WTA) po nieudanym Wimbledonie (porażka w trzeciej rundzie z Julią Putincewą) przygotowuje się do startu na igrzyskach olimpijskich. Będzie to dla niej jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza impreza w długim sezonie, który zakończy się za kilka miesięcy. Jej plany właśnie mogły ulec zmianie.

Iga Świątek pomogła Polsce awansować do finałów Billie Jean King Cup. Są nowe wieści

Aby zagrać na igrzyskach, 23-latka musiała wystąpić w spotkaniach reprezentacyjnych. W kwietniu walnie przyczyniła się do zwycięstwa nad Szwajcarią (4-0) w Billie Jean King Cup. Świątek mogłaby wystąpić także w turnieju finałowym tych rozgrywek, który pierwotnie miał się odbyć w dniach 13-20 listopada na Estadio de la Cartuja w Sewilli. Jednak nastąpiła nieoczekiwana zmiana planów.

W środę organizatorzy poinformowali o zmianie lokalizacji. "Finały Billie Jean King Cup zostają przeniesione z Sewilli do pobliskiej Malagi i odbędą się tam, gdzie finały Pucharu Davisa (19-24 listopada - red.)" - ogłoszono.

Kibice oburzeni decyzją ws. finałów BIllie Jean King Cup. "Wstrząsające"

Sewillę i Malagę dzieli ok. 200 km, zatem nie jest to tak mała odległość. Rodzi to wielki problem dla kibiców, którzy z wyprzedzeniem zarezerwowali zakwaterowanie oraz transport. Wielu z nich sfrustrowała ta decyzja, czemu dali wyraz w mediach społecznościowych: "Mieliśmy loty i hotel w Sewilli, co teraz? Czy zamierzacie zwrócić te wszystkie pieniądze? To żart, wstydźcie się", "Znowu tak mało myślą o fanach", "Brzmi jak katastrofa, która ma się wydarzyć".

Kibice posiadający bilety dostali od organizatorów zapewnienie, że zostanie dla nich zorganizowany transport na mecze. Lecz i to ich nie przekonało. "Wstrząsające! Zapłaciłem za loty i hotel. Czy oddacie mi pieniądze za loty, ponieważ nie podlegają one zwrotowi? Brak szczegółów transportu. Dlaczego, do licha, miałbym płacić za wyjazd do Sewilli i spędzenie wielu godzin w Maladze?" - czytamy.

Zmiana lokalizacji nie powinna być aż takim problemem dla zawodniczek. W ich wypadku o wiele bardziej kłopotliwe może okazać się zmęczenie sezonem, który zakończy się turniejem WTA Finals w Rijadzie (2-9 listopada). Dla wielu tenisistek start w finałach BJK Cup to może być już za dużo. O tym najlepiej świadczy przykład Igi Świątek, która w dwóch poprzednich latach rezygnowała z występów w turniejach finałowych BJK Cup, tłumacząc to m.in. dużym zmęczeniem.