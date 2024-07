Zwykle po Wimbledonie świat tenisa przenosi się na korty twarde, ale tegoroczny sezon jest wyjątkowy z uwagi na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które rozpoczynają się 27 lipca. Rozgrywane będą one na kortach imienia Rolanda Garrosa - tych samych, co turniej wielkoszlemowy - więc to nawierzchnia ziemna. To właśnie głównie na mączce rozgrywane są męskie imprezy w tym tygodniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Hurkacz się leczy, a tu takie wieści. Może odetchnąć z ulgą

W turnieju rangi ATP 250 w Gstaad rywalizować miał Hubert Hurkacz, ale polski tenisista wycofał się z gry z powodu kontuzji kolana, którą odniósł podczas starcia drugiej rundy Wimbledonu przeciwko Arthurowi Filsowi. 27-latek walczy z czasem, aby wrócić do zdrowia na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

W tym tygodniu zmagania ATP 250 odbywają się także w szwedzkim Bastad. Rozstawiony z dwójką w tej imprezie jest Casper Ruud (9. ATP), który bronił punktów za finał. Norweg w poniedziałek wygrał mecz w grze podwójnej w parze z Rafą Nadalem, a w środę wkroczył do gry w singlu - w pierwszej rundzie miał wolny los. 25-latek w ostatnim czasie rzadko pojawiał się na korcie, albowiem nie odnajduje się najlepiej na nawierzchni trawiastej. Swego czasu stwierdził nawet, że na trawie gra tylko w golfa.

Brak rytmu meczowego był widoczny w starciu 1/8 finału przeciwko Thiago Monteiro. Doświadczony 30-letni Brazylijczyk dominował od samego początku. Przełamał do zera już w trzecim gemie, a poza tym bardzo solidnie serwował, przez co Norweg był w stanie wywalczyć tylko jednego break pointa, ale nie został on wykorzystany. Po trzech kwadransach gry wynik wskazywał 6:3 na korzyść Monteiro. Drugi set był kopią wcześniejszej partii. Brazylijczyk posyłał winnera za winnerem - w sumie według statystyk ATP miał ich na swoim koncie aż 32 przy 19 Ruuda - co dało mu przełamanie w szóstym gemie. Po półtorej godzinie gry zwyciężył 6:3, 6:3.

To istotna informacja z uwagi na pozycję Huberta Hurkacza w rankingu ATP. Polak zajmuje siódme miejsce z 4105 punktami, a za jego plecami cały czas jest bardzo tłoczno. Mimo straty punktów za finał w klasyfikacji na żywo Casper Ruud awansował o jedną pozycję, wyprzedzając Andrija Rublowa, który broni tytułu w Bastad. Norweg ma na swoim koncie 3925 punktów. Jego wczesne pożegnanie się z turniejem sprawi, że polski tenisista na pewno nie spadnie w rankingu.