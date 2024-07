Skandal przed igrzyskami w Paryżu. Jakim cudem ona została dopuszczona?

Z uwagi na wojnę w Ukrainie Rosjanie w nadchodzących igrzyskach mogą występować jedynie jako neutralni sportowcy. Musieli spełnić wymagania olimpijskie odpowiednie dla danej dyscypliny oraz zdać tzw. "test neutralności". Co to oznacza? Żadnych związków z wojną, armią - także jeśli chodzi o formę wypowiedzi czy symboli publikowanych w social mediach.

Jak informowaliśmy, do zawodów olimpijskich zostali dopuszczeni już następujący tenisiści: Danił Miedwiediew, Roman Safiullin, Paweł Kotow, Jekaterina Aleksandrowa, Mirra Andriejewa oraz Diana Sznajder. Ta szóstka wystąpi w grze pojedynczej. Jelena Wiesnina w parze z Aleksandrową mają zagrać w deblu.

Wspierała rosyjskich polityków, a potem potępiła wojnę

Rosjanie zgłaszali jeszcze dwa nazwiska, których MKOI nie dopuścił ostatecznie do igrzysk. To Weronika Kudermietowa oraz Asłan Karacew. Kudermietowa występowała w ostatnich sezonach w stroju z logo Tatneft - firmy państwowej znajdującej się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej. Sytuacja Karacewa pozostaje zagadkowa.

Przypadek Wiesniny jest bardziej skomplikowany. To zawodniczka wojskowego klub CSKA Moskwa. Na stronie klubowej znajdziemy podziękowania dla niej i słowa wsparcia. Od lat tenisistka publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z Władimirem Putinem - choćby to z 2017 roku przy okazji urodzin rosyjskiego władcy, składając mu przez internet życzenia. Nadal można zobaczyć jej wpis na Twitterze.

38-letnia Wiesnina w trakcie długiej kariery została także kilkukrotnie odznaczona medalami państwowymi, m.in. przez byłego już ministra obrony Siergieja Szojgu. Podobnych zdjęć z dygnitarzami rosyjskimi znajdziemy więcej.

W marcu 2022, tuż po ataku Rosji na Ukrainę, Wiesnina odcięła się od wojny. Wraz z inną tenisistką Anną Kalińską apelowały o pokój. Opublikowały w mediach społecznościowych hasło „Żadnej wojny!" Podobnie reagowali inni rosyjscy tenisiści, m.in. Danił Miedwiediew, Daria Kasatkina czy Andrej Rublow.

Wątpliwości pozostają

Problem w tym, że dalsza aktywność Wiesniny w internecie może sugerować zupełnie inne spojrzenie na wojnę w Ukrainie. Dwa lata temu świat sportu był oburzony zachowaniem Iwana Kuliaka. Gimnastyk rosyjski wystąpił podczas zawodów w Dausze w stroju z literą "Z".

Aleksiej Nemov, były gimnastyk, dziś działacz rosyjski skomentował wtedy na Instagramie zamieszanie wokół Kuliaka. "Zawsze mówiłem, że w zawodach ważne jest, aby szanować każdego rywala. Ale co zrobić, gdy nie widać szacunku z drugiej strony? Gdy żądają usunięcia kogoś za flagę, jaką masz w paszporcie?! Iwan Kuliak zrobił to, co uznał za słuszne. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki traktują teraz rosyjskich sportowców, nie jest to nic zaskakującego. Mogę tylko życzyć wszystkim naszym chłopakom siły ducha. Muszę znieść tę presję!" - napisał Nemov.

Ten wpis zebrał mnóstwo pozytywnych reakcji ze strony przedstawicieli rosyjskiego sportu. Na Instagramie polubiła go także Wiesnina - podobnie jak m.in. wpis o bohaterstwie rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

"Czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowa Federacja Tenisowa wierzą, że wielbicielka Putina, która przez całą karierę reprezentowała klub armii rosyjskiej, polubiła mnóstwo postów z symbolem "Z", spędzała czas z rosyjskimi politykami w czasie wojny [od 2014 roku i aneksji Krymu - red.], teraz nagle potępia inwazję? A może w sam raz na igrzyska olimpijskie?" - pyta ukraiński portal tenisowy BTU.

Wiesnina to czołowa rosyjska tenisistka ostatnich lat. W singlu najwyżej była na 13. miejscu na świecie (2017), doszła m.in. do półfinału Wimbledonu 2016. Największe sukcesy odnosiła w deblu oraz mikście. To była liderka rankingu deblowego WTA, mistrzyni Roland Garros 2013, Wimbledonu 2017 czy US Open 2014. W grze mieszanej okazała się najlepsza podczas Australian Open 2016 w parze z Brazylijczykiem Bruno Soaresem.

Może znów zagrać z Polakami

Na igrzyskach w Rio 2016 w duecie z Jekateriną Makarową sięgnęła po złoto olimpijskie. Trzy lata temu w Tokio Wiesnina wywalczyła w parze z Asłanem Karacewem srebrny medal w mikście. W ćwierćfinale turnieju w stolicy Japonii pokonali wówczas Igę Świątek oraz Łukasza Kubota 6:4, 6:4.

W Paryżu Wiesnina wystąpi w deblu, ale niewykluczone, że zobaczymy ją także w rywalizacji par mieszanych - choć na pewno nie z Karacewem z uwagi na niedopuszczenie go do igrzysk. Termin zgłaszania par do turnieju olimpijskiego miksta mija 24 lipca. W zawodach mają rywalizować m.in. Iga Świątek wraz z Hubertem Hurkaczem.

Igrzyska w stolicy Francji ruszają 26 lipca, a dzień później tenisiści rozpoczną zmagania o medale. Transmisje na platformie Max, w Eurosporcie oraz TVP.