Navratilova zobaczyła, co zrobił Trump i wybuchła. Jej słowa pójdą w świat!

"To miał być wiec, jakich wiele. Donald Trump dopiero zaczynał swoje wystąpienie. Nagle rozległy się głośne wystrzały, Trump runął na ziemię. Natychmiast osłonili go agenci Secret Service. Gdy pomagali mu wstać, miał zakrwawioną twarz. Zdjęcia z wydarzenia wskazują, że ucierpiało prawe ucho byłego prezydenta. Gdy sprowadzano go w trybie pilnym z podwyższenia, były prezydent, dając znać, że żyje, krzyczał coś w stronę tłumu i wznosił pięść do góry" - opisywał zdarzenie portal Gazeta.pl. Polityk bardzo szybko został ewakuowany, a niedługo później ogłoszono, że jest bezpieczny.

Martina Navratilova przejechała się po Donaldzie Trumpie. "Psychopata"

Stacja CNN przyznała za to, że snajper został zastrzelony. Dodatkowo zginęła jeszcze co najmniej jedna osoba, a dwie poniosły poważne obrażenia. "Co najważniejsze, chcę złożyć kondolencje rodzinie osoby, która zginęła na wiecu, a także rodzinie innej osoby, która została ciężko ranna" - zaznaczył Trump, cytowany przez Truth Social.

Mimo to okazuje się, że 78-latek nie skontaktował się nawet z rodziną zmarłego. "Przepraszam, ale nie mogę tego przeboleć. Ten mężczyzna zmarł, uczestnicząc w wiecu Trumpa, dostając kulę przeznaczoną dla Trumpa, a ten parszywy drań nawet nie zadzwonił do jego rodziny? Żartujesz sobie k***a ze mnie?" - napisał na portalu X jeden z użytkowników. Na odpowiedź zdecydowała się legenda tenisa Martina Navratilova, która również boleśnie skrytykowała byłego prezydenta.

"Całkowicie brakuje mu empatii, co czyni go psychopatą" - stwierdziła. Mało tego, udostępniła również wpis, z którego możemy wywnioskować, że Trump wyolbrzymia uraz ucha. Na jednym z zamieszczonych zdjęć widzimy, że podczas gry w golfa nie ma założonego bandaża, natomiast na drugim - ze spotkania wyborczego - już tak.

Żona Corey'ego Comperatore, czyli zmarłego podczas wiecu strażaka zdradziła, że mimo że Trump się z nią nie kontaktował, to zadzwonił do niej... jego kontrkandydat w wyborach Joe Biden. Kobieta nie odebrała jednak telefonu. - Mój mąż był oddanym wyborcą republikanów i nie chciałby, żebym z nim rozmawiała - podsumowała dla "New York Post".