Klamka zapadła! Rafael Nadal podjął ostateczną decyzję ws. US Open

Rafael Nadal (261. ATP) przebywa obecnie w szwedzkim Bastad, gdzie bierze udział w turnieju ATP 250. We wtorkowe popołudnie w meczu pierwszej rundy hiszpański tenisista pokonał 6:3, 6:4 Leo Borga (461. ATP), syna słynnego Bjoerna Borga, 11-krotnego mistrza turniejów wielkoszlemowych.

W bieżącym roku Rafael Nadal wystąpił w styczniu na kortach twardych w turnieju ATP 500 w Brisbanne, gdzie odpadł w ćwierćfinale. Od tamtego czasu wrócił do gry na kortach ziemnych, na których królował przez całą karierę. W Barcelonie odpadł w drugiej rundzie, w Madrycie w czwartej, w Rzymie w drugiej a Roland Garros zakończył już na pierwszej rundzie. Wtedy Hiszpan postanowił zrezygnować ze startów na trawie, a więc i na Wimbledonie. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przygotować się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które będą rozrywane na kortach ziemnych.

Rafael Nadal zamierza zagrać w US Open

We wtorkowy wieczór na oficjalnej stronie US Open pojawił się tekst, w którym poinformowano, że w tegorocznym turnieju wezmą udział m.in. Iga Świątek, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka czy Carlos Alcaraz. Jednak co z Rafaelem Nadalem?

Nadal ostatni raz grał w US Open w 2022 roku, gdy odpadł w czwartej rundzie. To był jego jedyny występ od czasu ostatniego triumfu na nowojorskich kortach w 2019 roku. Z tego powodu jako jeden z czternastu zawodników skorzystał z chronionego rankingu, żeby dostać się do głównej drabinki turnieju. Obok niego zrobili to m.in. półfinalista z 2020 roku Pablo Carreno Busta i ćwierćfinalista Denis Shapovalov, czy ćwierćfinalistka z 2022 roku Ajla Tomljanovic.

Dotychczas Rafael Nadal grał w pięciu finałach US Open i wygrał cztery z nich. W sumie na koncie 22 tytuły turniejów wielkoszlemowych - dwa Australian Open, czternaście Roland Garros, dwa Wimbledonu i cztery US Open.

Tegoroczny turniej w Nowym Jorku będzie rozgrywany w dniach 26 sierpnia - 8 września.