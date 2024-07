Stało się! Rosjanka zagrała pod polską flagą. Już dwa lata temu było o niej głośno

Olianowska od wielu lat regularnie startuje w pomniejszych zawodach rangi ITF oraz turniejach w Polsce. Grała m.in. na Memoriale Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w Kozerkach w 2022 roku, jeszcze wtedy pod neutralną flagą. Już wówczas zapewniała, że czuje się Polką i bardzo chciałaby reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Olianowska urodziła się w Rosji. Ale na tym koniec sentymentów

Tenisistka urodziła się oraz wychowywała w biednej, rosyjskiej rodzinie. Niemniej z pomocą byłej trzeciej rakiety świata Nadii Pietrowej już w wieku 16 lat trafiła do Polski. Sześć lat w naszym kraju bardzo ją z nim związało. Rosję z kolei bardzo mocno potępiła gdy tylko wybuchła wojna na Ukrainie. Olianowska napisała wówczas wymowny post na Instagramie. - Prawie dwa tygodnie temu były moje urodziny, ale zamiast świętować z przyjaciółmi, mogłam myśleć tylko o tym, co dzieje się obecnie na Ukrainie. Życie ludzkie i wolność to najważniejsze wartości, o które powinniśmy dbać za wszelką cenę. Z całego serca wspieram i modlę się o ludzi przebywających w Ukrainie - czytamy.

Gardzi wojną na Ukrainie. Nie boi się wspierać ukraińskie zawodniczki

Jej menedżer Artur Bochenek mówił w wywiadzie dla Onetu w 2022 roku, że na samych słowach nie poprzestała. Pomaga bowiem Ukrainkom, które znała jeszcze z czasów juniorskich, trenuje z nimi, pozwala mieszkać razem z nią. Nic więc dziwnego, że 22-latka od miesięcy starała się o uzyskanie polskiego paszportu oraz grę w biało-czerwonych barwach. Wspominał o niej nawet były minister sportu Kamil Bortniczuk, jako że niektórzy mieli wątpliwości czy jako Rosjanka powinna startować w turnieju ITF w Kozerkach. Minister zapewniał wówczas, że tenisistka potępia napaść na Ukrainę i jest na końcowym etapie przyznawania jej obywatelstwa polskiego.

Teraz jej starania wreszcie zaowocowały. Olianowska otrzymała upragnione obywatelstwo, a w oficjalnym rankingu WTA obok jej nazwiska widzimy polską flagę. Jest w nim dziesiątą najwyżej sklasyfikowaną Polką, i zajmuje 627. miejsce z dorobkiem 66 punktów. Najwyżej była na 553. pozycji w grudniu ubiegłego roku. Potrafiła już jednak zagrać choćby wyrównany mecz z Dalmą Galfi (6:3, 5:7, 11-13) na turnieju Final Four LOTTO SuperLIGI. Węgierka jest obecnie 132. w rankingu WTA.