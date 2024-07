Los Świątek zależy od Hurkacza. Wyjaśniamy, co jego kontuzja oznacza ws. igrzysk

Iga Świątek (1. WTA) po kapitalnym sezonie na kortach ziemnych (wygrała French Open oraz Mastersy w Madrycie i Rzymie) i nieudanym epizodzie na trawie (porażka w trzeciej rundzie Wimbledonu) wraca na ulubioną nawierzchnię. Przed nią turniej olimpijski na kortach Roland Garros, podczas którego powinna liczyć w walce o medale. Pojawia się tylko pytanie, w ilu konkurencjach?

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Iga Świątek przygotowuje się do igrzysk olimpijskich. Powalczy o więcej niż jeden medal?

Polka, która od trzech lat nie ma sobie równych w Paryżu, będzie zdecydowaną faworytką do złota, zwłaszcza że z rywalizacji wycofały się m.in. Aryna Sabalenka (2. WTA), Daria Kasatkina (12. WTA), Ons Jabeur (16. WTA) czy Wiktoria Azarenka (20. WTA). Poza tym miała w planach start w mikście, lecz tu sprawy się komplikują.

Pierwotnie Świątek miała zagrać z Hubertem Hurkaczem (7. ATP), tyle że 27-latek zakończył Wimbledon z kontuzją i nie wiadomo, czy zdąży wrócić na igrzyska. - Raczej bym się na to nie nastawiał. A jeśli tak, to moim zdaniem byłoby to dużym kosztem dla jego zdrowia - powiedział Robert Śmigielski, ceniony ortopeda, traumatolog oraz specjalista medycyny sportowej. Co gdyby nie zdążył na igrzyska w Paryżu?

Hubert Hurkacz kluczowym elementem olimpijskiej układanki z Igą Świątek i Janem Zielińskim

W mikście mogą brać udział wyłącznie zawodniczki i zawodnicy zakwalifikowani do singla lub debla. Poza Hurkaczem jedynym polskim tenisistą dopuszczonym do igrzysk jest Jan Zieliński, który w grze podwójnej miał stworzyć parę właśnie z wrocławianinem. Jednak sprawy mogą przybrać bardzo niekorzystny bieg - gdyby siódmy singlista świata wycofał się z igrzysk, Zieliński nie będzie miał z kim zagrać, gdyż pozostali Polacy mają zbyt niski ranking.

To miałoby również bardzo poważne konsekwencje dla miksta. Brak występu Zielińskiego w grze podwójnej wykluczyłby go z udziału w turnieju gry mieszanej. W takim wypadku Świątek po prostu nie miałaby z kim utworzyć pary.

Z tego płynie wniosek, że udział Hurkacza w deblu jest kluczowy dla startów Zielińskiego (na igrzyskach ogółem) oraz Świątek (w mikście) - nawet gdyby wrocławianin sam nie dał rady zagrać w mikście, to wtedy jego starszy kolega mógłby zagrać z 23-latką. Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do singla i debla zgłoszenia do miksta odbywają się dopiero na igrzyskach, zatem jest jeszcze trochę czasu na decyzję.

Jak wygląda sytuacja zdrowotna Hurkacza? Jakiś czas temu przeszedł on zabieg, o czym poinformował Wojciech Fibak. Później komunikat wydało otoczenie tenisisty. "Hubert intensywnie koncentruje się na swojej rehabilitacji i kondycji. On i jego zespół poświęcają na ten proces nawet do 12 godzin dziennie" - przekazano Agnieszce Niedziałek ze Sport.pl.