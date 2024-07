Duże zmiany w rankingu WTA Race! Fatalne wieści dla Sabalenki

W rankingu WTA Iga Świątek mimo nieudanego występu na trawie, nadal ma gigantyczną przewagę nad wiceliderką Coco Gauff, wynoszącą 3112 punktów. Największymi beneficjentkami zostały rzecz jasna finalistki. Jasmine Paolini po raz pierwszy w karierze weszła do Top 5, a jej przewaga nad Jessiką Pegulą to już ponad 800 punktów. Natomiast Barborze Krejcikovej wielkoszlemowy triumf dał awans aż o 22 pozycje i powrót do czołowej dziesiątki.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Spore zmiany zaszły również w rankingu WTA Race, wyłaniającym osiem najlepszych zawodniczek sezonu, które na koniec roku zagrają w WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Liderką jest oczywiście nadal Iga Świątek, jedyna na ten moment tenisistka z zapewnionym już udziałem w Finals. Za jej plecami zrobił się natomiast spory ścisk, który najmniej zapewne podoba się Arynie Sabalence.

Brak udziału w Wimbledonie i dobre występy rywalek sprawiły, że Białorusinka wypadła z czołowej trójki. Wyprzedziły ją Jelena Rybakina oraz Jasmine Paolini. Kazaszka wskoczyła na pozycję wiceliderki ze stratą ponad 3 500 punktów do Świątek. Włoszka z polskimi korzeniami rozgrywa kapitalny sezon, bowiem zajmuje trzecią lokatę ze stratą 396 pkt do Rybakiny. Sabalenka spadła na czwarte miejsce, choć jej strata do Paolini to zaledwie 39 punktów.

Świątek jest już pewna gry w Rijadzie, a wspomniana trójka za jej plecami bardzo pewnie się do tego zbliża. Nawet jeżeli nie osiągną progu gwarantującego kwalifikację (6845 pkt), to trudno sobie wyobrazić, by miały wypaść poza czołową ósemkę, która weźmie udział w Finals. Do walki o awans dołączyła się z kolei Barbora Krejcikova. Zwyciężczyni Wimbledonu jest w tej chwili na siódmym miejscu, lecz przed nią jeszcze wiele pracy. Jej przewaga nad dziewiątą Darią Kasatkiną to 313 punktów.

Przed czołowymi tenisistkami świata teraz igrzyska olimpijskie, które nie mają wpływu na rankingi. Po nich z kolei powrót na korty twarde i rywalizacja przede wszystkim w Azji oraz USA ze startującym 26 sierpnia wielkoszlemowym US Open na czele. Tytułu w Nowym Jorku bronić będzie Coco Gauff.

Ranking WTA Race po Wimbledonie: