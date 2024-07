Brutalna ocena Świątek. Słowa poszły w świat. "Nie potrafi"

Trawa to zdecydowanie najmniej lubiana nawierzchnia przez Igę Świątek. Jeszcze nigdy w seniorskiej karierze nie wygrała na niej turnieju. Na Wimbledonie najdalej dotarła w 2023 roku - wówczas zameldowała się w ćwierćfinale. Kibice i eksperci wierzyli, że w tym sezonie może nadejść przełom. I faktycznie, początek rywalizacji to zwiastował - Polka bez większych problemów rozprawiła się z mistrzynią wielkoszlemową Sofią Kenin, a następnie Petrą Martić. W III rundzie zatrzymała ją jednak Julia Putincewa.

Dziennikarze wskazywali, że jedną z przyczyn porażki mogło być nastawienie 23-latki do Wimbledonu. Rzekomo nie traktowała go priorytetowo - ważniejsze są igrzyska olimpijskie, które wystartują już za 11 dni. - Było wiadomo, że tegoroczny Wimbledon jest jej nie po drodze. Sezon na trawie jest krótki, trwa tylko pięć tygodni, na dodatek zaraz po nim trzeba wracać na ziemię w Paryżu - podkreślał Tomasz Wolfke.

Media nie miały litości dla Świątek po Wimbledonie. "Duże rozczarowanie"

Impreza w Londynie dobiegła już końca, więc przyszedł czas na podsumowania. Takiego dokonali dziennikarze puntodebreak.com. I nie omieszkali wspomnieć o Świątek. Ocenili występ naszej rodaczki dość negatywnie i wprost przyznali, że była "jednym z rozczarowań". Wskazali, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mógł być wymagający kalendarz WTA.

"Polka nadal nie czuje się komfortowo na trawie. Nie pomaga jej też to, że przybywa na nią tak wyczerpana fizycznie i psychicznie po turniejach na 'mączce'. To wyraźnie sprawia, że nie potrafi opuścić własnej strefy komfortu i nie jest w stanie poprawić się na trawie" - czytamy. Dziennikarze zwrócili więc uwagę na aspekt, o którym Świątek mówiła już po porażce z Putincewą. Wskazywała, że to właśnie zmęczenie mogło być jedną z przyczyn szybkiego odpadnięcia z Wimbledonu.

Ale na tym redakcja nie zakończyła. Wprost stwierdziła, że niepowodzenie w Londynie może odbić się niekorzystnie na Polce. "Jej porażka w pierwszym tygodniu była dużym rozczarowaniem. Niewykluczone, że podważyła pewność siebie numeru jeden na świecie" - czytamy.

Świątek nie była wyjątkiem. Dostało się też innym zawodniczkom

Jednak nie tylko o Świątek dziennikarze wypowiadali się niezbyt pochlebnie. Jak stwierdzili, zawiodły też inne wielkie tenisistki. Polka nie była wyjątkiem. "Widząc, jak Świątek poległa na wczesnym etapie, a Aryna Sabalenka w ogóle nie wystartowała, u tenisistek takich jak Coco Gauff, Jelena Rybakina czy Jessica Pegula narodziły się wielkie nadzieje. Żadna z nich nie potrafiła jednak zagrać na wysokim poziomie. A przecież mieliśmy wrażenie, że właśnie w ręce którejś z nich może trafić trofeum" - dodali.

Teraz przed Świątek największe wyzwanie tego sezonu - igrzyska olimpijskie. Tam wystąpi w singlu i najprawdopodobniej też w mikście. Wszystko będzie zależało od stanu zdrowia Huberta Hurkacza. Jeśli zdąży z rekonwalescencją na czas, wówczas wystąpi w parze z rodaczką. Poznaliśmy już terminarz spotkań w Paryżu. Dla wielu zawodników, w tym dla Świątek, może okazać się bardzo wymagający.