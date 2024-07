Katastrofa Fręch tuż przed igrzyskami. Koszmar trwa

Obecny sezon nie jest udany dla Magdaleny Fręch, mimo że zaczęła go kapitalnie. W Australian Open sprawiła nie lada sensację i dotarła do 1/8 finału, po drodze eliminując m.in. Caroline Garcię. Na tym etapie zmagań uległa Coco Gauff. Później nie prezentowała się już tak dobrze. I często odpadała w początkowych fazach rywalizacji. Tak było m.in. na Roland Garros czy Wimbledonie, gdzie już w I rundzie pożegnała się z turniejem. Na przełamanie liczyła w WTA 250 w Budapeszcie.

Katastrofa Fręch. Odpadła już na starcie. Elina Awanesian zbyt silna

Polka była jedną z faworytek do triumfu. Została rozstawiona z numerem pięć i już w poniedziałek rozegrała pierwszy mecz. Jej rywalką była Elina Awanesian. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie tych tenisistek w karierze, ale większe szanse dawano naszej rodaczce. Tym bardziej że znajduje się wyżej w rankingu WTA - Fręch jest 56., a rywalka 75.

Początek meczu był bardzo wyrównany. Na pierwsze przełamanie nie musieliśmy długo czekać, bo doszło do niego już w czwartym gemie. Polka wywalczyła break pointa i natychmiast go wykorzystała (3:1). Radość nie trwała długo, a Fręch wpadła w tarapaty. Już w kolejnym gemie Rosjanka doprowadziła do przełamania powrotnego. Co więcej, zaczęła się rozkręcać.

I tak w siódmym gemie Polka znów miała ogromne problemy, by utrzymać własne podanie. Na szczęście zachowała nerwy na wodzy, obroniła dwa break pointy i wyszła z tarapatów. Z kłopotów nie udało jej się wykaraskać w kolejnym gemie serwisowym. Wówczas rywalka ją przełamała i po raz pierwszy w tym meczu wyszła na prowadzenie (5:4).

Fręch potrafiła się odgryźć i odebrała podanie rywalce. Ostatecznie doprowadziła do tie-breaka. Początek miała fatalny, bo przegrywała już 0:3. Później była w stanie nieco odrobić stratę, ale nie na tyle, by wygrać. I tak pierwszy set na koncie zapisała Rosjanka (7-5).

Koszmar Fręch trwa. To już piąty przegrany mecz singlowy z rzędu

Fręch się nie załamała i świetnie rozpoczęła drugą partię, bo od przełamania. Co więcej, miała szansę, by po raz kolejny odebrać serwis rywalce - w gemie numer pięć. Ostatecznie ta sztuka się jej nie udała. Jak mawia stare porzekadło "niewykorzystane okazje lubią się mścić". I już chwilę później Polka brutalnie się o tym przekonała. Wówczas Rosjanka ją przełamała i to do 0, doprowadzając do wyrównania (3:3).

Kolejne minuty upłynęły pod znakiem zaciętej rywalizacji. Każda z tenisistek pewnie wygrywała własne podanie. Do czasu. W gemie numer 10. Fręch znów znalazła się w poważnych tarapatach. Musiała bronić nie tylko break pointa, ale i piłki meczowej. Przy drugiej próbie skapitulowała i przegrała 4:6, tym samym kończąc rywalizację w Budapeszcie.

Magdalena Fręch - Elina Awanesian 6:7(5), 4:6

Teraz przed Fręch igrzyska olimpijskie w Paryżu. Nie wiadomo, czy zdecyduje się na jeszcze jeden występ przed imprezą we Francji. Tam zagra w singlu, ale konkurencja będzie bardzo wymagająca. Dodatkowo wynik w Budapeszcie nie napawa optymizmem. W końcu to na tej nawierzchni - ziemnej - przyjdzie jej rywalizować na igrzyskach. Co więcej, przegrana z Awanesian była już piątą porażką dla Polki z rzędu.