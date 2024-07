Jan Zieliński przemówił po wygraniu Wimbledonu. Jest w absolutnym szoku

Gdy Jan Zieliński na początku tego roku nawiązał współpracę z Tajwanką Su-Wei Hsieh, chyba sam nie mógł spodziewać się, że efekty będą tak fenomenalne i ekspresowe. Jego partnerka to co prawda czołowa deblistka świata, siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, ale nigdy wcześniej ze sobą nie grali i z reguły trzeba czasu, by "dotrzeć" się na korcie. Tymczasem oni zaczęli od wygrania Australian Open, a potem jeszcze osiągnęli półfinał Roland Garros. Dużo? Dla nich niewystarczająco, bo do Wielkiej Brytanii jechali z dużymi nadziejami. Spełnili je i to w stu procentach.

Wimbledon 2024. Jan Zieliński aż nie mógł uwierzyć

Dla Zielińskiego był to dopiero trzeci występ na Wimbledonie, a drugi w mikście. W zeszłym roku w parze z Amerykanką Nicole Melichar-Martinez odpadli już w pierwszej rundzie. Nasz reprezentant w pomeczowym wywiadzie nie mógł wręcz uwierzyć, że tym razem udało mu się zatriumfować. - To niesamowite uczucie. Finał i zwycięstwo w Wimbledonie w dopiero trzecim podejściu. Aż nie wiem jakimi słowami to opisać. Pamiętam jak dziś mecz Rafaela Nadala z Nickiem Kyrgiosem sprzed dziesięciu lat. Marzyłem wówczas, by choćby postawić stopę na tym korcie. A dzisiaj jesteśmy mistrzami Wimbledonu. Wspaniały moment - powiedział Zieliński.

Su-Wei Hsieh nie wygrała w deblu. Dzięki pomocy Polaka w pełni sobie to odbiła

Jego partnerka Su-Wei Hsieh także nie kryła dumy z ich osiągnięcia. Szczególnie że nie udało jej się wygrać żeńskiego debla. - Miałam nadzieję, że uda mi się tu zagrać już wczoraj podczas debla, ale to się nie udało. Więc tym bardziej dziękuję Janowi, że pomógł mi dostać się tu dzisiaj i zwyciężyć. Granie na głównym korcie przy wsparciu rodziny, trenera i przyjaciół jest zawsze niesamowite. Dziękuję wam wszystkim bardzo mocno - powiedziała Tajwanka.

Po takim występie nic tylko czekać na sierpniowo-wrześniowy US Open. Możemy też delikatnie żałować, że Tajwanka nie ma polskiego obywatelstwa, bo mielibyśmy potężną parę na igrzyska olimpijskie. Co się właśnie tych zawodów tyczy, udział Jana Zielińskiego w nich nadal stoi pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od postępów w leczeniu Huberta Hurkacza. Jeżeli wrocławianin wygra z kontuzją i zagra w Paryżu, Zieliński razem z nim w deblu. Jeśli "Hubi" nie da rady, nikt go nie zastąpi, jako że nie mamy innego tenisisty zakwalifikowanego na igrzyska.