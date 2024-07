Alcaraz wygwizdany po finale Wimbledonu. Aż zatkał uszy

Carlos Alcaraz (3. ATP) drugi rok z rzędu triumfował na kortach Wimbledonu. Podobnie jak przed rokiem w finale pokonał samego Novaka Djokovicia (2. ATP). Wówczas potrzebował do tego aż pięciu setów. Teraz sprawę załatwił zdecydowanie szybciej. Wygrał w niecałe dwie i pół godziny 6:2, 6:2, 7:6 (4). Mimo to z trybun usłyszał pod swoim adresem gwizdy. Jak do tego doszło?

Alcaraz wybuczany na Wimbledonie. Jeden temat rozpalił kibiców. Już po raz drugi

Jak zwykle tuż po ceremonii dekoracji zwycięzca stanął wraz z pucharem do tradycyjnego wywiadu. W pewnym momencie prowadząca powiedziała, że musi go zapytać o futbol i zaczęła się śmiać. Wtedy na stadionie momentalnie podniosły się gwizdy, a część fanów zaczęła buczeć. Sam tenisista na chwilę zatkał sobie uszy.

Skąd taka reakcja widzów? Oczywiście chodzi o finał Euro 2024. Już w niedzielę w Berlinie zmierzą się w nim Hiszpanie i Anglicy. Alcaraz jako Hiszpan będzie wspierał swoją reprezentację, podczas gdy londyńska publiczność w większości będzie dopingować ekipę Garteha Southgate'a. 21-letni tenisista sam zresztą wywołał ten temat po półfinałowym triumfie z Daniiłem Miedwiediewem (5. ATP) - To będzie dobry dzień także dla Hiszpanów - powiedział wówczas w kontekście niedzieli, na którą zaplanowano zarówno finał Euro, jak i Wimbledonu. Wtedy kibice zaczęli na niego buczeć. - Nie powiedziałem, że Hiszpania wygra. Mówię tylko, że to będzie naprawdę fajny dzień - tłumaczył z uśmiechem na ustach.

Alcaraz pytany o finał Euro 2024. "Ja swoją robotę zrobiłem"

Teraz również nie zabrakło uśmiechów. Hiszpan został zapytany gdzie i z kim będzie oglądał mecz. - Na pewno będę oglądał wraz z moim teamem. Nie wiem, gdzie wtedy będę, ale z pewnością obejrzę. Ja swoją robotę zrobiłem, teraz zobaczymy, co zrobią piłkarze. Myślę, że to będzie bardzo trudny mecz. Zobaczymy, kto wygra - odpowiedział dyplomatycznie, nie wskazując faworyta.

Finał Euro 2024 Hiszpania - Anglia rozpocznie się o godz. 21:00 w Berlinie. Nie zabraknie w nim polskiego akcentu. Sędzią technicznym będzie Szymon Marciniak.