Oto ranking po finale Wimbledonu. Ważne wieści dla Huberta Hurkacza!

Carlos Alcaraz (3. ATP) w znakomitym stylu rozprawił się z Novakiem Djokoviciem (2. ATP), zwyciężając w finale Wimbledonu 6:2, 6:2, 7:6(7-4). To czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze hiszpańskiego tenisisty i drugi z rzędu zdobyty na londyńskich kortach. "Było to absolutnie zasłużone zwycięstwo Hiszpana. Wyłączając końcówkę, zmiażdżył Novaka Djokovicia, obnażając jego braki w tym meczu. Serb blisko optymalnego poziomu był tylko w trzecim secie" - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Hubert Hurkacz pozostanie na siódmym miejscu w rankingu ATP po Wimbledonie

Okazuje się, że jeżeli chodzi o miejsca od pierwszego do piątego, to nie doszło do żadnych zmian. Liderem niezmiennie pozostaje Jannik Sinner, którzy wyprzedza Novaka Djokovicia, Carlosa Alcaraza, Alexandra Zvereva oraz Daniiła Miedwiediewa.

Z kolei Hubert Hurkacz był na siódmym miejscu i na nim pozostał. Polak odpadł już w II rundzie po porażce z Arthurem Filsem (34. ATP). Nowym numerem sześć został Alex de Minaur. Australijczyk wyprzedza jednak Hurkacza o zaledwie 80 punktów, więc tym samym niedługo polski tenisista może osiągnąć życiowy wynik.

Musi jednak uważać, gdyż różnica między dziewiątym Casperem Ruudem, a Alexem de Minaurem wynosi zaledwie 155 punktów!

Ranking ATP po finale Wimbledonu:

Jannik Sinner (Włochy) - 9570 pkt Novak Djoković (Serbia) - 8460 pkt Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 8130 pkt Alexander Zverev (Niemcy) - 7015 pkt Daniił Miedwiediew (Rosja) - 6525 pkt Alex de Minaur (Australia) - 4185 pkt Hubert Hurkacz (Polska) - 4105 pkt Andriej Rublow (Rosja) - 4070 pkt Casper Ruud (Norwegia) - 4030 pkt Grigor Dimitrow (Bułgaria) - 3770 pkt

Kolejnym i zarazem ostatnim turniejem wielkoszlemowym w 2024 roku będzie US Open, który będzie rozgrywany w dniach 26 sierpnia - 8 września. Wcześniej zostanie rozegrany turniej m.in. na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.