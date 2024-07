Wimbledon dobiega końca. W sobotę zakończono turniej pań. W finale zwyciężyła Barbora Krejcikova, która pokonała Jasmine Paolini (6:2, 2:6, 6:4). Dla Czeszki to drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze po Roland Garros 2021, który pozwoli jej wrócić do czołowej dziesiątki WTA. Jednocześnie stała się czwartą tenisistką z Czech, która triumfowała w Wimbledonie.

Wimbledon 2024. Finał Carlos Alcaraz - Novak Djoković. Kiedy oglądać?

W niedzielę 14 lipca rozegrany zostanie finał męskiego turnieju. A w nim, drugi rok z rzędu zagrają Carlos Alcaraz z Novakiem Djokoviciem, a więc trzeci z drugim zawodnikiem rankingu ATP. Przed rokiem po tytuł sięgnął Carlos Alcaraz, pokonując wówczas Serba 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4.

Kto zwycięży w tym roku? Spotkanie zapowiada się bardzo wyrównanie. Alcaraz w drodze do finału pokonał: Marka Lajala, Aleksandara Vukicia, Francesa Tiafoe, Ugo Humberta, Tommy'ego Paula oraz Daniła Miedwiediewa. Z kolei Djoković ograł kolejno: Vita Kopriva, Jacoba Fearnleya, Alexeia Popyrina, Holgera Rune, Alexa de Minaura (po poddaniu meczu przed rywala) oraz Lorenzo Musettiego.

Pojedynki Serba z Hiszpanem zawsze są niezwykle interesujące, dlatego zainteresowanie tym meczem jest olbrzymie. Ma to także wpływ na astronomiczne ceny biletów. Jak podaje Joe Pompliano z firmy TickPick, "cena biletu na niedzielny finał Wimbledonu pomiędzy Novakiem Djokoviciem i Carlosem Alcarazem wynosi obecnie 10 600 dolarów! To sprawia, że jest to najwyższa cena za wstęp na wydarzenie sportowe, jaką kiedykolwiek zarejestrowano. Szaleństwo".

Wimbledon. O której finał mężczyzn Alcaraz - Djoković? [TRANSMISJA TV, WYNIK NA ŻYWO]

Spotkanie finałowe Carlos Alcaraz - Novak Djoković zaplanowano na niedzielę 14 lipca na godzinę 15.00. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Będzie ona dostępna także na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.