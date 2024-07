Skandaliczne zachowanie Rosjanina na Wimbledonie. Przekroczył granicę

Daniił Miedwiediew wywołał wielkie zamieszanie swoim zachowaniem podczas półfinału Wimbledonu z Carlosem Alcarazem. W pierwszym secie było 5:3 dla piątego na świecie Rosjanina, który w pewnym momencie doszedł do dropszota zagranego przez Hiszpana, ale sędzia główna tego spotkania Eva Asderaki przerwała grę. Greczynka uznała, że miało już miejsce drugie odbicie po stronie Miedwiediewa, który spóźnił się z reakcją.

Rosyjski tenisista wpadł w szał, zaczął przeklinać w kierunku arbiter. W trakcie audycji telewizyjnej nie było dokładnie słychać, co powiedział, ale dziennikarze wyczytali z jego ust m.in. "Idź się p***, k** g***".

Miedwiediew obraził sędzię

Eva Asderaki to doświadczona sędzia, która pracuje przy największych turniejach od 20 lat. Po tym incydencie natychmiast wezwała na kort sędziego naczelnego (tzw. supervisor, odpowiada za przebieg całego turnieju zgodnie z przepisami). Długo dyskutowali, jaką karę wymierzyć Rosjaninowi.

- Jeśli odbyła się rozmowa sędziego głównego z supervisorem, to prawdopodobnie rozważana była dyskwalifikacja, bo przy innym przewinieniu arbiter główny może sam zdecydować w zakresie kar - tłumaczy w rozmowie ze Sport.pl Gabriela Załoga, sędzia międzynarodowa.

Miedwiediew może być wdzięczny, bo ostatecznie nie wyrzucono go z turnieju. Skończyło się na ostrzeżeniu za niesportowe zachowanie. - Jeśli zawodnik wypowiada się do sędziego wprost w wulgarny sposób, to może go spotkać dyskwalifikacji, bo wypełnia w ten sposób przesłankę o "słownej zniewadze" przewidzianą w przepisach - wskazuje nasza rozmówczyni.

Sędzia Asderaki musiała wezwać supervisora? - Arbiter może sam wezwać supervisora na kort. Może też być tak, że sędzia naczelny jest już na korcie, śledzi spotkanie z bliska, a wówczas może nakazać sędziemu głównemu nałożenie odpowiedniej kary na tenisistę. Nie dzieje się tak często, ale zdarza się, bo sędzia główny może nie widzieć danej sytuacji albo nie słyszeć - wyjaśnia Gabriela Załoga.

Jak się tłumaczył?

Daniił Miedwiediew przegrał tego dnia z Carlosem Alcarazem 7:6, 3:6, 4:6, 4:6. Rosjanin pytany na pomeczowej konferencji prasowej o karę, jaką otrzymał, stwierdził: "Nie jestem pewien, czy było tam drugie odbicie. Ale jest w tym pewna historia. Kiedyś na Roland Garros przegrałem z Marinem Ciliciem, a ona (Eva Asderaki - przyp.red.) nie widziała, że w trakcie wymiany nie doszło do drugiego odbicia. Przypomniałem sobie o tym i pomyślałem: cóż, znowu jest przeciwko mnie. Powiedziałem coś po rosyjsku. To nie było niegrzeczne, ale otrzymałem ostrzeżenie."

Rosyjski tenisista nie chciał przyznać wprost, w jakich słowach zwrócił się w kierunku arbiter. Dodał też, że nie obawiał się, iż zostanie zdyskwalifikowany, bo "nic złego nie powiedziałem". Przy okazji zaapelował o stosowanie powtórek wideo w takich sytuacjach, by nie dochodziło do podobnych nieporozumień na linii sędzia - zawodnik.

Daniił Miedwiediew miał więcej szczęścia niż Andrej Rublow. Jego rodak w lutym został zdyskwalifikowany w półfinale imprezy w Dubaju, po tym jak - nie zgadzając się z sędzią - krzyknął do niego: "Jesteś kretynem". Dyskwalifikacji doświadczył także m.in. Novak Djoković podczas US Open 2020. Serb trafił wówczas sędzię liniową piłką w krtań, a ta miała problem z oddychaniem.

- Nie miałam nigdy takiej sytuacji, by doszło do dyskwalifikacji zawodnika, ale pamiętam moją dyskusję z supervisorem turnieju, gdy np. tenisista wydarł mi się w twarz, pokazując palcem na mnie i mówiąc "you are f*** blind" (jesteś k** ślepa - z ang.) - wskazuje Gabriela Załoga.

W niedzielę o godzinie 15.00 Carlos Alcaraz będzie mierzył się w finale Wimbledonu z Novakiem Djokoviciem. Obaj panowie rywalizowali także rok temu w spotkaniu finałowym w Londynie. Wówczas górą pozostał Hiszpan. Jak będzie tym razem? Transmisja w Polsacie Sport.