Co za sceny po finale Wimbledonu. Krejcikova zalała się łzami

"Fantastyczna Krejcikova wygrała Wimbledon. Pokonała Włoszkę w trzech setach", "Sen się spełnił! Krejcikova zdominowała Wimbledon" - to nagłówki zachwyconych czeskich portali po zwycięstwie Barbory Krejcikovej w finale Wimbledonu. 32-letni tenisistka pokonała w finale Jasmine Paolini 6:2, 2:6, 6:4. To dla niej drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze po Roland Garros 2021, który pozwoli jej wrócić do czołowej dziesiątki WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Krejcikova stanęła przed listą zwyciężczyń Wimbledonu. Nagle się rozpłakała

Warto dodać, że Wimbledon ponownie ma zwyciężczynie turnieju singlowego kobiet z Czech. Rok temu triumfowała Marketa Vondrousova. Natomiast Barbora Krejcikova stała się czwartą tenisistką z tego kraju, która triumfowała w Londynie. Oprócz wymienionej dwójki była to także Petra Kvitova oraz Jana Novotna.

Jana Novotna to postać bardzo ważna dla Barbory Krejcikovej, która była dla niej mentorką oraz przyjaciółką. Novotna to mistrzyni Wimbledonu z 1998 roku, która zmarła w 2017 roku w wieku 49 lat na raka jajnika.

Po zwycięstwie 32-letniej tenisistki w niedzielnym finale udała się ona z trofeum, aby odsłonić swoje nazwisko na liście zwycięzców. W pewnym momencie obecna z nią Debbie Jevans wskazała na imię Jany Novotnej, a Barbora Krejcikova rozpłakała się. - To jest raz w życiu… chcę dobrze wyglądać! - zażartowała w kierunku fotoreporterów.

- Bardzo za nią tęsknię, tak bardzo mi jej brakuje. Pamiętam, że dużo myślałam o Janie. Mam tak wiele pięknych wspomnień i kiedy wchodzę na kort, walczę o każdą piłkę i jestem pewna, że ona by tego ode mnie chciała - mówiła Krejcikova po zwycięstwie w półfinale. Czeszka poznała swoją mentorkę w wieku 18 lat. Novotna dostrzegła coś wyjątkowego i została jej trenerką, mentorką i przyjaciółką aż do ostatnich dni życia.