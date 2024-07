Poruszenie we Włoszech po finale Wimbledonu. Premierka zabrała głos

Barbora Krejcikova po raz drugi w karierze zdobyła tytuł wielkoszlemowy. Do triumfu z Roland Garros w 2021 roku dołożyła zwycięstwo w tegorocznym Wimbledonie, pokonując w finale Jasmine Paolini 6:2, 2:6, 6:4.

Włosi dumni z Paolini. Co za słowa od pani premier!

Dla włoskiej tenisistki to również był drugi wielkoszlemowy finał - nieco ponad miesiąc temu przegrała w Roland Garros z Igą Świątek. W Londynie ponownie musiała uznać wyższość rywalki w bezpośrednim meczu o tytuł. Mimo to Włosi doceniają jej sukces.

"Jestem dumna z Jasmine Paolini. Pierwsza włoska tenisistka, która dotarła do finału prestiżowego turnieju Wimbledonu. Pomimo porażki rozpaliłaś serca Włochów, przekazując determinację i pasję wszystkim, którzy Cię wspierali" - napisała na portalu X premierka Włoch Giorgia Meloni.

Zawodniczka z Toskanii w poniedziałek zostanie piątą tenisistką świata według rankingu WTA. "Barbora od razu wyszła na prowadzenie, Włoszka walczyła i dała show, wracając w drugim secie, ale ostatecznie Czeszka zwyciężyła 6:2, 2:6, 6:4" - czytamy w Rainews.it. "Wielkie rozczarowanie dla Jasmine Paolini . Na porażce w finale mocno zaważył pierwszy set, niemal w całości zdominowany przez Czeszkę Krejcikovą, by następnie odrobić straty w drugim i trzecim secie. Mimo rozczarowania po nieudanym finale Paolini może pocieszyć się nowym najlepszym rankingiem: od poniedziałku będzie numerem 5 na świecie" - to z kolei już Corriere dello Sport.

"To nie koniec bajki dla Jasmine. Jest to kontynuacja marzeń, które rozpoczęły się zwycięstwem w Dubaju w turnieju WTA 1000, były kontynuowane finałem na Roland Garros i miały swój punkt kulminacyjny w południowym Londynie, gdzie rosną truskawki i kwitną legendy" - relacjonuje Corriere della Serra. "Jasmine podbiła Londyn swoją elektryczną energią, wymianami zapierającymi dech w piersiach, zwycięstwami nad Navarro i Vekić w półfinale, psychodrama, która trwała do dziś na korcie centralnym, w brzydkim meczu, pełnym błędów i emocji. Dziękujemy szczególnie za te ostatnie, emocje Jas" - podsumowali.

Jasmine Paolini w poniedziałek zostanie nie tylko rakietą numer pięć na świecie, ale awansuje także na trzecie miejsce w rankingu WTA Race, uwzględniający wyniki w tym roku. Wiele wskazuje na to, że Włoszka zagra w kończącym sezon WTA Finals.