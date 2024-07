Teraz już wiemy, dlaczego Paolini to najbardziej lubiana tenisistka świata. Klasa!

"Barbora Krejcikova (32. WTA) i Jasmine Paolini (7. WTA) stoczyły pasjonujący, trzysetowy pojedynek w finale Wimbledonu. Rozstrzygnął się on w trzech setach, a zadecydowało zaledwie jedno przełamanie!" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl o finale Wimbledonu, który czeska tenisistka wygrała 6:2, 2:6, 6:4.

Jasmine Paolini szczęśliwa mimo porażki w finale Wimbledonu

To drugi wielkoszlemowy singlowy tytuł w karierze Barbory Krejcikovej po triumfie w Roland Garros w 2021 roku. Z kolei dla Jasmine Paolini to drugi przegrany finał turnieju Wielkiego Szlema po porażce w tegorocznym French Open z Igą Świątek (1. WTA) 2:6, 1:6.

Po przegranym meczu jednak charakterystyczny uśmiech nie zniknął do końca z twarzy Jasmine Paolini. - Mam nadzieję, że tu wrócę. Dzisiaj jest mi trochę smutno, ale próbuję dalej się uśmiechać. Muszę pamiętać, że to dalej jest udany dzień, bo dotarłam do finału Wimbledonu. Gdy byłam dzieckiem, to oglądałam finał w telewizji. Muszę przyznać, że kibicowałam wtedy Federerowi - przyznała Włoszka w wywiadzie na korcie.

- Dziękuję wam za przybycie... Zobaczyć pełne trybuny to spełnienie marzeń. Zagrać tutaj, na tym korcie. Chciałabym pogratulować Barborze. Zagrałaś niewiarygodnie. Grasz taki piękny tenis. Gratulacje dla ciebie i twojego zespołu - dodała Paolini.

- Ostatnie dwa miesiące były dla mnie szalone. Chcę podziękować rodzinie i mojemu zespołowi. Zawsze we mnie wierzą i mnie wspierają. Publiczność także była niesamowita przez te dwa tygodnie. Otrzymałam od nich dużo wsparcia i miłości - podkreśliła pierwsza w historii włoska tenisistka, która dotarła do finału Wimbledonu.

Nie ma wątpliwości, że 2024 rok jest najlepszy w karierze Jasmine Paolini. Na początku stycznia Włoszka była 29. w światowym rankingu, a od poniedziałku 15 lipca będzie sklasyfikowana na piątym miejscu. Poza finałami Wimbledonu i Rolanda Garrosa przyczyniło się do tego też wygranie turnieju WTA 1000 w Dubaju.