Rewolucja w TOP 10! Oto ranking WTA po sensacji w finale Wimbledonu

Takiego składu finału Wimbledonu oraz przebiegu jeszcze kilka dni temu pewnie nikt by nie wymyślił. Po dwóch jednostronnych setach przyszła wyrównana rywalizacja w trzeciej partii. Zwyciężczynią turnieju została Barbora Krejcikova, która wygrała 6:2, 2:6, 6:4 z Jasmine Paolini (7. WTA). To drugi wielkoszlemowy singlowy tytuł w karierze czeskiej tenisistki po triumfie w Roland Garros w 2021 roku. Z kolei dla Włoszki to drugi przegrany finał turnieju Wielkiego Szlema po porażce w tegorocznym French Open z Igą Świątek (1. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Zmiany w czołówce rankingu WTA po Wimbledonie

Jak wynik finału Wimbledonu przełożył się na ranking WTA? Pierwsza czwórka pozostaje bez zmian - Iga Świątek, Coco Gauff, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Przed rozpoczęciem turnieju Jasmine Paolini była na siódmym miejscu, ale od poniedziałku oficjalnie będzie piątą tenisistką świata z dorobkiem 5518 punktów. To o 858 mniej od czwartej Rybakiny.

A Barbora Krejcikova? Czeszka zaczynała turniej w Londynie od 32. miejsca, a w kolejnym zestawieniu WTA będzie na dziesiątej pozycji. 28-latka ma 3573 punktów i do siódmej Qinwen Zheng traci zaledwie 482 "oczka".

Ranking WTA Live po finale Wimbledonu:

1. Iga Świątek (Polska) - 11 285 pkt

2. Coco Gauff (USA) - 8173 pkt

3. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7061 pkt

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 6376 pkt

5. Jasmine Paolini (Włochy) - 5518 pkt

6. Jessica Pegula (USA) - 4665 pkt

7. Qinwen Zheng (Chiny) - 4055 pkt

8. Maria Sakkari (Grecja) - 3925 pkt

9. Danielle Collins (USA) - 3702 pkt

10. Barbora Krejcikova (Czechy) - 3573 pkt

Po Wimbledonie następnym dużym turniejem będą igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jednocześnie rozgrywane będą zawody WTA 500 w Waszyngtonie. Do stolicy Stanów Zjednoczonych wybiorą się tenisistki, które nie zagrają w Paryżu.