Sabalenka się wycofała, a teraz wrzuca takie zdjęcia. Można tylko zazdrościć

Aryna Sabalenka o swoim wycofaniu się z tegorocznego Wimbledonu poinformowała na dwie godziny przed pierwszym meczem z Eminą Bektas. "Ze złamanym sercem oznajmiam, że w tym roku nie zagram na Wimbledonie. Próbowałam wszystkiego, by się przygotować do zawodów, ale niestety moje ramię ze mną nie współpracuje. Codziennie przekraczałam swoje granice, by zrobić wszystko, co w mojej mocy, ale mój zespół wytłumaczył mi, że granie w tym momencie może tylko pogorszyć sytuację. Wimbledon znaczy dla mnie bardzo wiele. Obiecuję, że wrócę za rok silniejsza, niż kiedykolwiek byłam" - poinformowała w relacji na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Intensywny moment sezonu, a Sabalenka odpoczywa

Dla wielu zawodniczek to bardzo intensywny czas, ponieważ dwa tygodnie po turnieju w Londynie odbędą się igrzyska olimpijskie w Paryżu na nawierzchni ziemnej. To jednak nie dotyczy właśnie Aryny Sabalenki, która jeszcze przed kontuzją odniesioną podczas turnieju w Berlinie, poinformowała, że nie zagra w igrzyskach. Białorusinka tłumaczyła, że taka nagła, jednorazowa zmiana nawierzchni z trawy na mączkę mogłaby być niekorzystna dla jej zdrowia.

Trzecia tenisistka świata postanowiła zregenerować się na dalszą część sezonu. Wybrała się na wakacje, dzieląc się tymi chwilami z kibicami w mediach społecznościowych. Sabalenka relaksuje się na plaży zapewne w obecności nowego partnera Georgiosa Frangulisa.

Białorusinka na razie wciąż znajduje się na liście zgłoszeń do turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, który rozpocznie się 27 lipca - w czasie igrzysk w Paryżu. Oprócz Sabalenki zagrają tam także Ons Jabeur, Daria Kasatkina, Anna Kalinska, Madison Keys czy przyjaciółka tenisistki z Mińska - Paula Badosa.