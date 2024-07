Horror w finale Wimbledonu! Mamy nową mistrzynię. Trzysetowa bitwa

Finał Wimbledonu rozstrzygnął się w najlepszy możliwy sposób - po pasjonującej końcówce w trzecim, decydującym secie. Przy stanie 3:3 serwowała Jasmine Paolini (7. WTA) i doszło do gry na przewagi. Przy drugiej równowadze w wymianie Włoszka wyrzuciła piłkę w aut z forhendu. W kolejnej akcji popełniła podwójny błąd serwisowy - dopiero pierwszy w meczu i została przełamana! W dziesiątym gemie Czeszka serwowała po tytuł, ale miała wielkie problemy, bo straciła prowadzenie 30:0 i doszło do niesamowitych emocji i gry na przewagi. Barbora Krejcikova (32. WTA) obroniła dwa break-pointy, a potem wykorzystała trzecią piłkę meczową - po świetnym, wygrywającym serwisie, po którym rywalka wyrzuciła piłkę w aut. Po chwili Czeszka mogła się bardzo cieszyć, bo po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon.

REKLAMA

- To najlepszy dzień w mojej karierze tenisowej i też najlepszy dzień w moim życiu. To było niesamowicie trudne, ale się udało! - powiedziała Krejcikova po zakończeniu spotkania.

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

Barbora Krejcikova mistrzynią Wimbledonu 2024

Dla obu tych zawodniczek był to drugi w karierze finał w singlu turnieju wielkoszlemowego. Czeszka wygrała Roland Garros 2021. Włoszka też była w finale French Open - w tym roku, ale gładko przegrała z Igą Świątek 2:6, 1:6. Zdecydowanie większe doświadczenie miała jednak Czeszka, bo zwyciężyła w aż siedmiu turniejach wielkoszlemowych w rywalizacji deblowej. Włoszka w takim finale była tylko raz - w tym roku w Paryżu.

Pierwszy set należał zdecydowanie dla Krejcikovej. Trafiła aż 90 proc. pierwszych serwisów i wygrała po nich aż 84 proc. punktów (rywalka odpowiednio 74 i 52 proc.). Czeszka miała więcej winnerów (10-5) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (8-10). Krejcikova bezbłędna była przy siatce (5/5, Włoszka 5/7) i w sumie zdobyła aż czternaście punktów więcej (33-19).

Od początku drugiego seta obraz gry na korcie całkowicie się zmienił. Czeszka była bardzo pasywna, popełniała sporo niewymuszonych błędów, a Włoszka była odmieniona. Grała agresywnie, częściej szukała winnerów i przejmowała inicjatywę na korcie.

- Krejcikova wygląda od początku tego seta na zaskoczoną, wstrząśniętą taką grą Włoszki. Nie potrafi się teraz przeciwstawić, znaleźć odpowiedź na grę rywalki - mówili komentatorzy Polsatu Sport.

Krejcikova nie znalazła odpowiedzi już do końca drugiej partii. Teraz to Włoszka górowała we wszystkich najważniejszych statystykach. Wygrała więcej punktów po pierwszym (65-53 proc.), jak i po drugim serwisie (83-33 proc.). Miała też więcej winnerów (8-4) i zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów (7-14).

A potem doszło do trzeciego seta, który opisaliśmy na początku seta. Krejcikova dzięki triumfie na Wimbledonie awansuje aż o 22 pozycje w rankingu WTA - z 32. na 10. Natomiast Paolini od poniedziałku będzie piątą rakietą świata, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.

Czeszka została też drugą najniżej notowaną zawodniczką w rankingu WTA (publikowanego od 1975 roku), której udało się triumfować na Wimbledonie. Niżej była tylko jej rodaczka Marketa Vondrousova (42. w rankingu przed rokiem).

Finał Wimbledonu: Barbora Krejcikova - Jasmine Paolini 6:2, 2:6, 6:4.