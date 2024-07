19 lat minęło! Nadal podjął decyzję. ATP ogłasza

Rafael Nadal od kilkunastu miesięcy zmaga się z licznymi kontuzjami, przez które ciągle pauzuje od gry, a kiedy wraca, to znów szybko doznaje urazów i potrzebuje odpoczynku. W 2024 roku zagrał zaledwie 13 meczów, z czego ostatni w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa, gdzie przegrał z Alexandrem Zverevem (4. ATP). Teraz legenda przygotowuje się do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Wielki powrót Rafaela Nadala przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Nie był tam od 19 lat

Nadal po Rolandzie Garrosie rezygnował z kolejnych turniejów, a przed Wimbledonem sam ogłosił, że zabraknie go w trakcie zmagań. Wcześniej hiszpańska federacja informowała, że legenda weźmie udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a więc spodziewać się można było, że pojawi się chociaż na jednym, mniejszym turnieju.

Tak faktycznie się stało, a na miejsce rywalizacji nadal wygrał szwedzkie Bastad, gdzie odbędzie się turniej rangi ATP 250. 38-latek otrzymał od organizatorów dziką kartę i na swojej ulubionej "mączce" będzie próbował wrócić do formy.

Na oficjalnej stronie ATP Tour pojawiła się informacja, że Nadal jest już w Bastad i trenuje przed zmaganiami. Dla Hiszpana jest to pierwszy powrót do tej lokalizacji od 19 lat. Podczas zmagań w 2005 roku wygrał tam turniej, a teraz chce przygotować się do rywalizacji na igrzyskach. O ewentualny triumf będzie musiał powalczyć m.in. z obrońcą tytułu Andriejem Rublowem (6. ATP) czy Casperem Ruudem (8. ATP). Zmagania w turnieju ATT 250 w Bastad rozpoczną się 15 lipca, a zakończą 21 lipca.

Być może sezon 2024 będzie dla Nadala ostatnim, a zmagania w Paryżu na pewno będą dla niego ostatnimi igrzyskami. Podczas zmagań deblowych partnerem legendy będzie Carlos Alcaraz (3. ATP), a rywalizacja rozpocznie się 27 lipca.