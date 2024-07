Pałac Kensington rozwiewa plotki ws. księżnej Kate. Klamka zapadła

Wimbledon jest trzecim w sezonie turniejem wielkoszlemowym. W tym roku zmagania na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club potrwają do 14 lipca. Wszyscy polscy kibice w szczególności trzymali kciuki za Igę Świątek (1. WTA). Jednak 23-latka odpadła z Wimbledonu już w trzeciej rundzie po porażce z Kazaszką Julią Putincewą (35. WTA) 6:3, 1:6, 2:6.

Wimbledon wchodzi w decydującą fazę

Na Wimbledonie do rozegrania pozostały nam już tylko dwa mecze w rywalizacji singlistek i singlistów. W finale gry pojedynczej kobiet zmierzą się w sobotę o godzinie 15:00 Czeszka Barbora Krejcikova (32. WTA) oraz Włoszka Jasmine Paolini (7. WTA). Dzień później (o tej samej godzinie) zostanie rozegrany decydujący mecz o tytuł gry pojedynczej mężczyzn, w którym naprzeciwko siebie staną Carlos Alcaraz (3. ATP) i Novak Djoković (2. ATP).

Księżna Walii, Kate Middleton, jako miłośniczka tenisa i patronka All England Lawn Tennis and Crocquet Club, zwykle uczestniczy w finałach i wręcza nagrody trofeum dla zwycięzcy i zwyciężczyni. Jednak w tym roku jej udział w Wimbledonie stanął pod wielkim znakiem zapytania z powodu leczenia onkologicznego. Przypomnijmy, że w marcu br. świat obiegła wiadomość o zdiagnozowaniu raka u księżnej Kate.

Księżna Kate pojawi się podczas finału Wimbledonu? Pałac Kensington wydał oświadczenie

Teraz Pałac Kensington wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie, w którym rozwiał wszelkie wątpliwości. "Księżna Walii, patronka All-England Lawn Tennis and Croquet Club, pojawi się na finale mężczyzn, aby przekazać triumfatorowi nagrodę. Nie będzie obecna na finale kobiet w sobotę" - czytamy w oświadczeniu.

W dalszej części komunikatu przekazano, że na Wimbledonie zabraknie jej męża, księcia Williama. "Książę Williams, jako prezes the Football Associaton w Wielkiej Brytanii, udaje się na finał Euro 2024 do Berlina" - dodano.