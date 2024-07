Wszystko jasne! Będzie wielki rewanż w finale Wimbledonu

Oba dotychczasowe Novaka Djokovicia z Lorenzo Musettim w turniejach wielkoszlemowych rozgrywane były na pełnym pięciosetowym dystansie, ale odbywały się one na nawierzchni ziemnej Roland Garros. Wydawało się, że na londyńskiej trawie Wimbledonu przewaga serbskiego tenisisty może być większa, a wszyscy ostrzyli już sobie zęby na rewanż z zeszłorocznego finału. Carlos Alcaraz swój obowiązek spełnił wcześniej. W czterech setach ograł Daniła Miedwiediewa i czekał na ruch Novaka Djokovicia.

Początek serbsko-włoskiego pojedynku był dość spokojny. Obaj pewnie wygrali po dwa gemy serwisowe, a siedmiokrotny mistrz Wimbledonu pedał gazu wcisnął w piąty gemie. Od razu skończyło się to trzema szansami na przełamanie. "Nole" wykorzystał drugą po fenomenalnej wymianie, składającej się z 27 uderzeń. - Djoković grał tak precyzyjnie, że bardziej się nie dało, a mimo to Musetti utrzymywał się w grze - podkreślał Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport.

Musetti nie wykorzystał słabości Djokovicia. Stracił inicjatywę

Wydawało się, że Serb pewnie domknie pierwszego seta. Prowadził 5:3 i 40:15 przy swoim podaniu, ale nagle jego rywal z Włoch zaczął prezentować zupełnie inny tenis, całkowicie dominując na korcie w kilku następnych minutach. Z piłek setowych zdołał doprowadzić do przełamania! Niestety takiej jakości gry nie zdołał przenieść na moment większej presji przy swoim podaniu. On również stracił serwis, a było to przełamanie na 6:4 i zwycięstwo Djokovicia.

Końcówka pierwszego seta zwiastowała jednak podniesienie poziomu widowiska i tak się stało w kolejnej partii. Musetti zaczął przejmować inicjatywę, lepiej wyglądał jego bekhend, co doprowadziło do szybkiego przełamania. Lepsza gra Włocha mocno wytrąciła z rytmu wicelidera rankingu, ale po raz kolejny przekonaliśmy się, jak cwanym tenisistą jest Djoković. W niespodziewanym momencie doszło do przełamania i odrobienia strat. Ostatecznie w drugim secie doszło do tie-breaka. W nim ponownie wyszedł charakter mistrzowski Serba. Przestał popełniać błędy i pewnie triumfował 7:2. Był bardzo blisko awansu do finału.

Przegranie drugiego seta spowodowało, że z 22-letniego Włocha, dla którego to debiut na tym etapie turnieju wielkoszlemowego, zeszło ciśnienie. W dodatku został błyskawicznie przełamany na początku trzeciej partii i stało się jasne, że drzwi do finału Wimbledonu są dla Novaka Djokovicia szeroko otwarte. Dalszy ciąg tej partii Serb miał pod pełną kontrolą. Wydawało się, że tak samo będzie w samej końcówce, ale najpierw nie wykorzystał trzech szans przy 40:0 i podaniu rywala na wcześniejsze domknięcie meczu, a w kolejnym gemie doszło nawet do break pointa dla Musettiego na 5:5. Ostatecznie 37-latek zdołał dopełnić formalności.

10. finał w Londynie, a 37. w turnieju wielkoszlemowym stał się faktem po dwóch godzinach i 50 minutach gry. Serbski tenisistka wygrał 6:4, 7:6(2), 6:4. W niedzielę o tytuł - podobnie jak rok temu - zmierzy się z Carlosem Alcarazem.