Skandaliczne słowa Miedwiediewa. Powinien wcześniej wylecieć z Wimbledonu

Równo dwanaście miesięcy temu Carlos Alcaraz i Daniił Miedwiediew spotkali się w półfinale Wimbledonu. Wówczas Hiszpan pewnie wygrał 6:3, 6:3, 6:3, a później triumfował w całej imprezie. W tegorocznej edycji londyńskiego turnieju doszło do rewanżu na tym samym etapie. Rosjanin był pełen chęci rewanżu, co pokazywał od pierwszej piłki.

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Miedwiediew przekroczył granicę. "Pie***ol się"

Piąty tenisista świata dobrze utrzymywał się w wymianach i prowokował błędy rywala. Ich było sporo, dzięki czemu Miedwiediew przełamał już w trzecim gemie. Popisał się wtedy kapitalnymi returnami. Rozpoczęło to serie breaków, ale ostatecznie to Rosjanin odskoczył na prowadzenie 5:2. Był bardzo blisko wygrania otwierającej partii, ale kolejne minuty należały do Hiszpana, który najpierw utrzymał swoje podanie, a potem przełamał rywala.

Decydujący punkt wygrał za sprawą interwencji pani arbiter na stołku Evy Asderaki, która stwierdziła podwójne odbicie piłki od kortu po stronie Miedwiediewa. Powtórki nie pozwoliły jednoznacznie określić, czy Rosjanin zdołał podłożyć rakietę pod piłkę, ale tenisista z Moskwy zachował się skandalicznie, kilkukrotnie mówiąc pod nosem w kierunku sędzi "Pie***ol się", co od razu wychwycili kibice w mediach społecznościowych.

Pani arbiter zawołała na kort supervisora, co już zwiastowało problemy tenisisty, ale ostatecznie sprawa zakończyła się na ostrzeżeniu dla Daniiła Miedwiediewa. To zdziwiło kibiców. - Niewiele brakowało, aby ten półfinał skończył się przedwcześnie - powiedział w studiu Polsatu Sport dzienniakarz Maciej Łukacz.

Emocje dość szybko opadły, a Rosjanin wygrał pierwszego seta 7:6 po kapitalnym tie-breaku, w którym oddał rywalowi tylko jeden punkt. W kolejnych setach to jednak Carlos Alcaraz był graczem zdecydowanie lepszym. Podniósł poziom swojej gry i wygrał cały mecz 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4. W niedzielnym finale obrońca tytułu zmierzy się z lepszym z meczu Novak Djoković - Lorenzo Musetti.