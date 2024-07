Nadchodzą wielkie zmiany. Oto ranking WTA po sensacyjnej porażce Rybakiny

Od samego początku jest to turniej ogromnych niespodzianek. Już w pierwszej rundzie z rywalizacją pożegnała się obrończyni tytułu Marketa Vondrousova, która poległa z 83. rakietą świata Jessicą Bouzas Maneiro. Na kolejnym etapie zmagania zakończyła Jessica Pegula, a w III rundzie z turnieju wyrzucona została Iga Świątek. Ogromną sensację sprawiła w niedzielę również Emma Navarro, która pokonała Coco Gauff 6:4, 6:3.

Oto ranking WTA po porażce Jeleny Rybakiny. Wielka szansa przed Krejcikovą

Gdyby tego było mało, to w półfinale Barbora Krejcikova zwyciężyła z czwartą rakietą świata i byłą mistrzynią Wimbledonu Jeleną Rybakiną 3:6, 6:3, 6:4. - To niewiarygodne, co się dziś wydarzyło. Jestem bardzo dumna z gry i walki, jaką podjęłam. Nie wiem, jak to zrobiłam. Nigdy nie sądziłam, że awansuje do finału Wimbledonu w singlu - przekazała Czeszka po zakończeniu spotkania.

Taki wynik sprawił, że zaliczyła ona gigantyczny awans o aż 18 pozycji w rankingu WTA. Już teraz zajmuje 14. lokatę z dorobkiem 2873 pkt, a to przecież jeszcze nie koniec. Jeśli uda jej się zwyciężyć w sobotę finał z Jasmine Paolini, to zainkasuje kolejne 700 pkt i przeskoczy dziesiątą rakietę świata Jelenę Ostapenko. Co zatem z Rybakiną? Dzięki temu, że w ubiegłym roku doszła "tylko" do ćwierćfinału, nie straciła punktów i ma ich aktualnie 6376.

Ma jednak powody do niepokoju. Jeśli Paolini wywalczy tytuł, to zbliży się do niej na 158 pkt. Włoszka przeskoczyła już m.in. piątą w rankingu Jessicę Pegulę, ale z pewnością nie zamierza na tym poprzestać. Liderką zestawienia jest niezmiennie Iga Świątek, która ma 3110 pkt przewagi nad drugą Coco Gauff.

Skrócony ranking WTA Live po porażce Jeleny Rybakiny z Barborą Krejcikovą:

1. Iga Świątek (Polska) - 11 285 pkt

2. Coco Gauff (USA) - 8173 pkt

3. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7061 pkt

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 6376 pkt

5. Jasmine Paolini (Włochy) - 5518 pkt (max. 6218)

6. Jessica Pegula (USA) - 4665 pkt

7. Qinwen Zheng (Chiny) - 4055 pkt

8. Maria Sakkari (Grecja) - 3925 pkt

9. Danielle Collins (USA) - 3702 pkt

10.Jelena Ostapenko (Łotwa) - 3418 pkt

11. Daria Kasatkina (Rosja) - 3283 pkt

(...)

14. Barbora Krejcikova (Czechy) - 2873 pkt (max. 3573)

Nie można nie wspomnieć również o Lulu Sun. Australijka zajmowała przed turniejem 123. miejsce w rankingu, ale po sensacyjnych wygranych z Qinwen Zheng oraz Emmą Raducanu, a ponadto promocji do ćwierćfinału zanotowała awans o aż 70 lokat. Tym samym zajmuje obecnie 53. pozycję z dorobkiem 1081 pkt. Wyprzedziła zatem Magdalenę Fręch, która okupuje 56. miejsce, mając 1049 pkt.