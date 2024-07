Co za mecz na Wimbledonie! Trzy i pół godziny walki. Historyczny sukces

Jest już coraz mniej niewiadomych w tegorocznym Wimbledonie, jeśli chodzi o zmagania singlistów. Po wtorkowych meczach do półfinału awansowali Daniił Miedwiediew (4. ATP) oraz Carlos Alcaraz (3. ATP), którzy wyeliminowali odpowiednio Jannika Sinnera (1. ATP) oraz Tommy'ego Paula (13. ATP). W środę było jasne, że bez gry do półfinału awansował Novak Djoković (2. ATP), ponieważ Alex de Minaur (9. ATP) wycofał się z rywalizacji z powodu kontuzji, której doznał w końcówce meczu z Arthurem Filsem (34. ATP).

Ostatniego półfinalistę wyłoniło starcie między Włochem Lorenzo Musettim (25. ATP) a Amerykaninem Taylorem Fritzem (12. ATP). Do środowego meczu to Fritz mógł się pochwalić dodatnim bilansem (2-1) w bezpośrednich meczach. Ćwierćfinał tegorocznego Wimbledonu był pierwszym w karierze Musettiego. Włoch podchodził do tego turnieju, mając więcej porażek niż zwycięstw w 2024 r.

Historyczny awans Musettiego do półfinału Wimbledonu. "Jedno z największych wyzwań"

Po pierwszym secie, wygranym 6:3 przez Fritza wydawało się, że Amerykanin zdoła wywalczyć awans do pierwszego półfinału w turniejach wielkoszlemowych. W tym secie Fritz obronił dwa break pointy, a na starcie drugiej partii szybko uzyskał przewagę przełamania. Musetti zdołał jednak odrobić stratę. Włoch miał piłkę setową przy wyniku 5:4, 40:30, ale Fritz zdołał utrzymać własne podanie i doprowadził do tie-breaka. W nim Włoch wygrał 7:5, wykorzystując dopiero trzecią piłkę setową.

W trzecim secie Musetti nie musiał bronić ani jednego break pointa, a sam dwukrotnie przełamał Fritza. Włoch wygrał tego seta 6:2. Tenisiści utrzymywali serwis także przez dłuższą część czwartego seta, natomiast w ósmym gemie Musetti został przełamany. Fritz wygrał seta 6:3 i doprowadził do decydującej partii. Warto przypomnieć, że wcześniej Amerykanin odpadł już w trzech ćwierćfinałach turniejów wielkoszlemowych.

W piątym secie Musetti bez większych problemów wygrywał gemy serwisowe, a Fritz został dwukrotnie przełamany. Musetti wygrał seta 6:1 i awansował do półfinału Wimbledonu. To właśnie Włoch będzie rywalem Djokovicia o finał turnieju wielkoszlemowego na kortach trawiastych. Musetti został czwartym tenisistą z Włoch, który dotarł do półfinału Wimbledonu. Wcześniej dokonał tego Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini oraz Jannik Sinner.

- Pewnie Novak zna nawierzchnię i ten kort lepiej niż ja. Grałem przeciwko niemu wiele razy, dobrze się znamy. Spodziewam się wielkiej walki, to będzie jedno z najtrudniejszych wyzwań w mojej karierze. Zobaczymy, co się wydarzy. Novak jest legendą tutaj na Wimbledonie - mówił Musetti.

Półfinałowy pojedynek Musetti - Djoković w trakcie wielkoszlemowego Wimbledonu odbędzie się w piątek.