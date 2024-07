18-latka z Polski robi furorę na Wimbledonie. Ależ mecz, ależ tie-break!

Magda Linette, Magdalena Fręch i Iga Świątek odpadły już z Wimbledonu, a więc polscy kibice nie mogą oglądać na kortach żadnej z reprezentantek Polski. Na szczęście w juniorskich zmaganiach bardzo dobrze radzi sobie Monika Stankiewicz. 18-latka wygrała już dwa spotkania, a w ostatnim z nich pokonała naprawdę trudną rywalkę.

Polka w III rundzie Wimbledonu. Pokonała trudną rywalkę

W drugim spotkaniu juniorskiego Wimbledonu Stankiewicz wpadła na jedną z faworytek zmagań. Była nią Hannah Klugman, a więc 15-latka, która była blisko wejścia do drabinki głównej seniorskich zmagań. Brytyjka w kwalifikacjach pokonała Lindę Fruhvirtovą, ale później okazała się gorsza od Alycii Parks.

Klugman można było wskazać jako faworytkę starcia z Polką, ale Stankiewicz nie pozostawiła jej żadnych złudzeń. Już po 30 minutach wygrała pierwszego seta 6:2 i pokazała, że jest w naprawdę dobrej formie. W drugim secie nie było już tak łatwo, bo Klugman prezentowała się znacznie lepiej, a do tego zdołała zaliczyć przełamanie powrotne po niezłym początku Polki.

Finalnie obie zawodniczki wygrywały swoje serwisy aż do stanu 6:6, a więc do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim również było równo, ale finalnie Stankiewicz wygrała 10-8 po wykorzystaniu trzeciej piłki meczowej. Dzięki temu awansowała do III rundy juniorskiego Wimbledonu.

W kolejnym starciu rywalką Moniki Stankiewicz będzie nierozstawiona reprezentantka Wielkiej Brytanii -Hephzibah Oluwadare. W ostatnim meczu 16-latka pokonała Holenderkę Rose Marie Nijkamp 6:3, 7:5. Starcie odbędzie się 11 lipca.