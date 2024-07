Wielki mecz Polaka na Wimbledonie! "To jakiś kosmos"

To była najlepsza możliwa reklama miksta na korcie centralnym podczas Wimbledonu! Po pełnym znakomitych wymian i zwrotach akcji meczu Jan Zieliński w parze z Su-Wei Hsieh awansowali do ćwierćfinału turnieju na londyńskich kortach. Pokonali brytyjską parę Joe Salisbury/Heather Watson 7:6 (7-4), 6:4. - To jakiś kosmos - komentował w mediach społecznościowych Dawid Żbik.

