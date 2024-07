Wystarczyło 61 minut! Totalna miazga w meczu o półfinał Wimbledonu

- To bardzo trudna przeciwniczka, która dobrze czyta grę i bardzo dobrze się broni. Nie będzie to łatwy mecz. Jeśli jednak będę dobrze serwować i zachowam agresję w grze, to będę miała wszystko, żeby wygrać. Postaram się skoncentrować na sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie - mówiła Jelena Rybakina (4. WTA) na konferencji prasowej o Elinie Switolinie (21. WTA). Obie panie w środowe popołudnie spotkały się w ćwierćfinale Wimbledonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

Jelena Rybakina o krok od drugiego finału Wimbledonu w karierze

Jak powiedziała, tak też zrobiła. Co prawda na początku pierwszego seta Rybakiana dała się przełamać rywalce, ale zaraz tę stratę odrobiła. Od tamtego momentu Elina Switolina nie potrafiła doprowadzić nawet do break pointu w pierwszym secie. Z kolei Rybakina zrobiła to raz - przy stanie 4:3 przełamała rywalkę do zera i po chwili wykorzystała drugą piłkę setową, wygrywając pierwszą partię w 31 minut 6:3.

Drugiego seta Rybakina rozpoczęła od przełamania Switoliny i to tak naprawdę wystarczyło jej do tego, żeby kontrolować wydarzenia na korcie. Przy wyniku 4:2 ponownie przełamała rywalkę. Było 5:2 i po chwili czwarta rakieta rankingu WTA zakończyła mecz w 61 minut, wygrywając 6:3, 6:2. Przy własnym serwisie w drugim secie oddała rywalce zaledwie pięć punktów i nie dopuściła do nawet jednego break pointu. Bilans asów serwisowych? 7:1.

Tym samym Jelena Rybakina zagra w drugim półfinale Wimbledonu w swojej karierze. Pierwszy raz zagrała w nim w 2022 roku, co ostatecznie skończyło się jej triumfem w całym turnieju.

W czwartkowym (11 lipca) półfinale Wimbledonu Jelena Rybakina zmierzy się z Barborą Krejcikovą (32. WTA).