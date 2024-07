Sensacja na Wimbledonie. Czołowa tenisista świata wylatuje. Szła jak burza

Jelena Ostapenko (14. WTA) w trakcie trwania Wimbledonu stała się jedną z faworytek do końcowego triumfu. Łotewska tenisistka w pierwszych czterech spotkaniach nie straciła nawet seta, a przecież musiała pokonać Bernardę Perę (97. WTA) i pogromczynię Igi Świątek - Julię Putincewą (35. WTA). W ćwierćfinale trafiła jednak na Barborę Krejcikovą (32. WTA), która również miała naprawdę dobrą serię.

Wimbledon. Znamy kolejną półfinalistkę. Zacięty mecz Jeleny Ostapenko z Barborą Krejcikovą

Krejcikova po drodze do ćwierćfinału pokonywała m.in. Wieronikę Kudiermietową (38. WTA), Katie Volynets (69. WTA) i niespodziewanie Danielle Collins (11. WTA). Spotkanie z ostatnią rywalek z pewnością napędziło Czeszkę, która przeciwko Ostapenko wcale nie była skazywana na porażkę.

Już od początku pierwszego seta gra była naprawdę wyrównana, ale Ostapenko straciła serwis na 1:2 dla rywalki. Przewaga przełamania na start wystarczyła już Krejcikovej, by do samego końca kontrolować wydarzenia na korcie i wygrać partię 6:4. Właściwie przez cały czas oglądaliśmy szybkie i krótkie wymiany, a żadna z nich nie trwała dłużej niż osiem uderzeń.

W drugim secie Ostapenko wzięła się za odrabianie strat i tym razem to ona bardzo szybko przełamała przeciwniczkę i prowadziła 4:1. Łotyszka momentami grała jednak chaotycznie i zbyt wcześnie chciała kończyć wymiany. To zemściło się na niej przy serwisie, kiedy to oddała rywalce partię na 4:3, a później nie wykorzystała dwóch break pointów i zrobiło się 4:4. Napędzona Czeszka wygrała również kolejny serwis przeciwniczki, ale sama popełniła mnóstwo błędów, przez co za chwilę było już 5:5, a następnie 6:5 dla Ostapenko. Finalnie jednak do rozstrzygnięcia partii potrzebny był tie-break.

W nim Krejcikova wykorzystywała właściwie wszystkie błędy rywalki i bez większych problemów wyszła na prowadzenie 5:2. Ostapenko próbowała się jeszcze bronić, ale przy kolejnym serwisie nie zdołała wykorzystać przewagi w wymianach i chwilę później Krejcikova serwowała na mecz przy stanie 6:3. Finalnie wykorzystała drugą piłkę meczową i wygrała 7:4, a w meczu 2:0.

W półfinale zmierzy się z Jeleną Rybakiną (4. WTA), która bez większych problemów ograła Elinę Switolinę (21. WTA) 6:3, 6:2 w drugim ze środowych ćwierćfinałów.

Jelena Ostapenko - Barbora Krejcikova 4:6, 6:7(4)