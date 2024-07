Szybko poszło. Sabalenka ogłosiła to całemu światu. W komentarzach wrze

W marcu Sabalenka przeżyła osobistą tragedię, gdy zmarł jej były partner Konstantin Kołcow. Policja w Miami poinformowała, że 42-latek popełnił samobójstwo, a za prawdopodobną przyczynę wskazano problemy osobiste. Białorusinka szybko jednak doszła do siebie i w maju pojawiły się pierwsze informacje o tym, że ma nowego partnera.

Aryna Sabalenka wyznała miłość partnerowi

Mowa o Georgiosie Frangulisie. To właściciel marki Oakberry, która zajmuje się produkcją zdrowej żywności, a jej placówki znajdziemy na całym świecie. Z czasem w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej wspólnych zdjęć pary, a nawet wideo, na którym mężczyzna pocałował tenisistkę. Teraz para poszła o krok dalej.

Frangulis opublikował na Instagramie serię zdjęć. Na niektórych z nich widać go z Sabalenką. Ta szybko zareagowała i napisała komentarz, który nie pozostawia już żadnych wątpliwości. "Miłość mojego życia" - czytamy. "Moja miłość" - odpowiedział Frangulis. Sabalenka również opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z partnerem. Większość fanów zareagowała pozytywnie i cieszyła się szczęściem tenisistki. Nie zabrakło jednak mniej przychylnych komentarzy.

Część użytkowników wytknęła jednak tenisistce, że znalazła sobie żonatego mężczyznę. Zwrócili na to uwagę zapewne dlatego, że jej związek z Kołcowem również otaczały kontrowersje. Ten na krótko przed ujawnieniem ich relacji, rozstał się z żoną. "Taka piękna dziewczyna, a nie może znaleźć normalnego chłopaka w jej wieku i nieżonatego", "Chciałabyś wziąć żonatego mężczyznę?" - dziwili się teraz kibice. Dotychczasowa małżonka Frangulisa złożyła pozew o rozwód.

Inni zwrócili uwagę na to, że Sabalenka po śmierci Kołcowa szybko znalazła sobie nowego partnera i również wytknęli jej związek z żonatym mężczyzną. "Naprawdę pogodziła się ze śmiercią swojego chłopaka w ciągu kilku miesięcy?", "Rozbiła rodzinę", "Trzy miesiące po tym, jak jej chłopak popełnił samobójstwo, chore", "Ona jest niebezpieczna".

Wiemy, kiedy Sabalenka wróci do gry

Aryna Sabalenka z powodu kontuzji barku musiała wycofać się z Wimbledonu. "Próbowałam wszystkiego, by się przygotować do zawodów, ale niestety moje ramię ze mną nie współpracuje" - napisała w mediach społecznościowych. Wiemy już, kiedy można spodziewać się jej powrotu do gry. Białorusinka znalazła się na liście startowej turnieju WTA w Waszyngtonie. Jej obecność potwierdzili także organizatorzy. Zawody w stolicy Stanów Zjednoczonych potrwa od 29 lipca do 4 sierpnia