"Chcę, by ludzie to usłyszeli". Polski mistrz w ogniu potężnej krytyki

żJan Zieliński jako ostatni z Polaków ma jeszcze szansę wygrać tegoroczny, seniorski Wimbledon. Ale nie w swojej podstawowej konkurencji, czyli w deblu. W nim odpadł już w pierwszej rundzie i - jak mówi - w tym sezonie jego i Hugo Nysa zalała fala krytyki, którą sam uważa za nieuzasadnioną. Przypomina bowiem, że mało kto jest jak Novak Djoković czy Roger Federer. - Każdy może cię wytykać palcem i nazywać przegrywem - stwierdza 27-letni tenisista.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

"Powoli zaczynało być niebezpiecznie". Wyścig szczurów, z którego nie można się wypisać

Zieliński nie po raz pierwszy jest ostatnim z Polaków pozostałych w stawce uczestników rywalizacji wielkoszlemowej. Tak samo było w styczniu, gdy razem z Su-wei Hsieh triumfowali w Australian Open. Teraz, mimo że Wimbledon trwa już półtora tygodnia, to razem z tenisistką z Tajwanu, rozegrali tylko mecz otwarcia. Pierwotnie zaplanowano go na piątek, ale był codziennie przekładany z powodu deszczu i ostatecznie odbył się dopiero przy czwartym podejściu.

- W weekend w ogóle nie wyciągałem rakiety. W niedzielę nawet nie przyjeżdżałem na korty, bo to nie miało najmniejszego sensu. Od rana byłem w kontakcie z trenerem, który był na miejscu. Transport podjeżdżał pod dom, ale znów zaczynało padać i go ponownie odwoływaliśmy. Bo i tak byśmy nie potrenowali - wspomina Zieliński.

W czasie jego meczu miksta też nie udało się uniknąć deszczu, choć sędzia nie przerwał pojedynku. Delikatnie padało przez dłuższy czas, a Polak w pewnym momencie wymownie dotknął ręką kortu. Jego zdaniem w takiej sytuacji lepiej wstrzymać grę. Zwłaszcza w przypadku tej konkretnej nawierzchni.

- Graliśmy w mżawce dobre 20-30 minut. I nawet jeśli to jest leciutki deszcz, to ten kort zaczyna być coraz bardziej wilgotny, a trawa - jak widzimy po grach singlowych, gdzie w co drugim meczu są kontuzje, poślizgnięcia, ludzie wypadają z obsady - to bardzo niebezpieczna nawierzchnia. Gramy tu na maksymalnych przeciążeniach stawów i mięśni, więc poślizgnięcie czy nieodpowiednie stanięcie może się źle skończyć. Warto więc być ostrożnym. Wtedy na wszystkich innych kortach grano, więc my też kontynuowaliśmy, ale powoli zaczynało być niebezpiecznie - zaznacza specjalizujący się w grze podwójnej tenisista.

Choć sam nie doznał przy tej okazji urazu, to jeden dotyczy go szczególnie mocno. Hubert Hurkacz w meczu drugiej rundy uszkodził kolano i nie wiadomo wciąż, ile potrwa jego przerwa w grze. A jego występ w igrzyskach jest niezbędny do tego, by mógł w nich wystąpić Zieliński.

Spotkania drugiej rundy w grze mieszanej tego ostatniego i Hsieh również nie udało się zagrać przy pierwszym podejściu. Było we wtorkowym planie gier, ale z powodu opadów zostało odwołane. Kolejna próba odbędzie się w środę.

Kontuzji i kłopotów zdrowotnych w tegorocznym Wimbledonie rzeczywiście jest sporo. W singlu z tego powodu wycofało się tuż przed rozpoczęciem meczu lub w jego trakcie dziesięciu tenisistów i osiem tenisistek. Zieliński przyznaje jednak, że główną przyczyną coraz większej skali urazów w tourze jest nie aura, a liczba turniejów.

- Gramy od stycznia do listopada. Przepraszam, ale to jest zdecydowanie za dużo. Nie ma kiedy odpocząć. Nie będę narzekał, bo każdy chce być na szczycie, pojechać na te turnieje, ale zgadzam się z tezą, że jest ich o wiele, wiele za dużo. Widzimy to po wszystkich. To nie jest tylko kwestia samej czołówki. To są też gracze z drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej dziesiątki. Wszyscy łapią kontuzje. Ja też mam dwie czy trzy, które przewlekle leczę od dwóch czy trzech miesięcy i nie mam kiedy wyleczyć, bo cały czas gramy. Jak wstajemy z łóżka rano i nic nas nie boli, to idziemy dalej spać. Bo najwyraźniej śnimy. Nie ma takiego momentu, w którym nic nas nie boli - podsumowuje wymownie.

Polak, który jest 27. deblistą świata, zwraca też uwagę, że nie sposób tego szaleństwa uniknąć.

- Nie chcesz być jedynym, który nie gra, bo jeżeli nie grasz, to inni łapią punkty i ściągają cię w rankingu. To jest taki troszkę wyścig szczurów. Trzeba być bardzo rozsądnym i bardzo dobrze kalkulować, ile turniejów można zagrać, aby nie przesadzić, ale żeby też zdobyć odpowiednią liczbę punktów, aby być na tym miejscu, na którym chcemy być. Albo jeszcze wyżej - tłumaczy.

Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. "Chcę, żeby ludzie to usłyszeli"

Z Nysem w tegorocznym Wimbledonie Zieliński zagrał też, będąc po przeciwnych stronach siatki. W mikście górą byli on i Hsieh.

- Jak się gra przeciwko partnerowi? To taka zabawa typu "Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem". Takie wzajemne uśmiechanie się do siebie, gdy ktoś zaserwuje inaczej niż zwykle. Graliśmy już przeciwko sobie podczas Australian Open. Tym razem więcej było na szali, bo już odpadliśmy w deblu - wskazuje.

Zieliński nie kryje, że odpadnięcie w pierwszej rundzie deblowych zmagań było dla niego rozczarowaniem. Ale jednocześnie zwraca uwagę, że on i Nys nie zaprezentowali się słabo w tym spotkaniu.

- Mogliśmy zagrać lepiej, popełniliśmy kilka błędów taktycznych, rywale zaskoczyli nas kilkoma rzeczami. Taki jest sport. Dotychczas nie przegraliśmy nigdy w pierwszej rundzie w Wielkim Szlemie, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem - ocenia Polak.

W tym sezonie z tenisistą z Monako wygrali jak na razie tylko jeden turniej - w Acapulco. Wyniki osiągane w tym sezonie przez nich jak na razie nie robią takiego wrażenia jak te z poprzedniego, kiedy dotarli do finału Australian Open i triumfowali w prestiżowym "tysięczniku" w Rzymie. Zieliński jednak nie zgadza się z tego, że tegoroczne występy na razie wskazują na znaczący regres.

- Ciągle czytam i słyszę, że nie ma tych wyników, a jesteśmy obecnie ósmą parą sezonu i gdyby teraz się on kończył, to gralibyśmy w ATP Finals. Może nie mamy tak spektakularnych wyników jak rok temu, ale są bardziej systematyczne. Zobaczymy, co się dalej z tego urodzi. Na pewno mamy apetyty na więcej. Wiemy, że grę mamy na to, by być w ścisłej światowej czołówce, ale ta lawina komentarzy, że źle nam się układa, że gramy bardzo słabo i współpraca się nam nie układa...Gdyby tak było, to byśmy się już rozstali, a przypomnę - jesteśmy ósmą parą świata - podkreśla Zieliński.

Przyznaje on, że do każdego turnieju przystępują z chęcią wygrania go i brak realizacji tego sprawia, że nie są zadowoleni.

- Ale jest cała masa turniejów i trzeba przełknąć tę gorzką pigułkę i jechać dalej. Turnieje są tak skonstruowane, że jak nie jesteś Djokoviciem, Federerem czy Nadalem - a aktualnie Sinnerem - to przegrywasz tak naprawdę co tydzień. I każdy może cię wytykać palcem i nazywać przegrywem. Inny scenariusz to pojedyncze przypadki. Prawda jest taka, że jak wygrasz dwa-trzy turnieje, to masz dobry sezon. Zawsze może być lepiej, ale trzeba umieć przegrywać i wyciągać wnioski - zastrzega 27-latek.

Jak mówi, sam specjalnie nie szuka komentarzy i artykułów na swój temat, ale mimo wszystko przy przeglądaniu czegoś w telefonie nie jest w stanie ich uniknąć.

- Jest tego lawina. Mnie to aż tak nie rusza, bo wiem, jakie są realia, ale gdy jestem o takie sprawy pytany, to wyrażam swoją opinię i chcę, żeby ludzie to usłyszeli. Że u nas nie ma paniki, że coś się źle dzieje. Bo gdyby tak było, to nie bylibyśmy teraz ósmą parą świata. Mamy teraz ponad dwa tysiące punktów, a rok temu o tej porze - przy teoretycznie o wiele lepszym sezonie - 2,4 tys. To nie jest wielka różnica. Po prostu wtedy mieliśmy dwa znakomite rezultaty, a teraz więcej średnich - podsumowuje Zieliński.