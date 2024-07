Ukrainka wygrała i odpaliła bombę na Wimbledonie. Będzie o tym głośno

Elina Switolina jest już w kolejnej rundzie Wimbledonu. W poniedziałek wywalczyła awans do ćwierćfinału. Po meczu poruszyła jednak bardzo ważny temat - chodzi o wojnę w Ukrainie, gdzie w poniedziałek doszło do bombardowania szpitala. Tenisistka powiedziała, co sądzi o udziale Rosjan na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jasna deklaracja.

