Gorąco po meczu Zvereva. Takiej szpilki się nie spodziewał. Nie miała litości

Wimbledon wkracza w decydującą fazę. W poniedziałek rozegrano kolejne mecze 1/8 finału panów, a jednym z najciekawszych starć był pojedynek Alexandra Zvereva z Taylorem Fritzem. Niemiec był bliski pobicia najlepszego wyniku w Londynie - jak dotąd najdalej dotarł do IV rundy. Wygrał pierwsze dwa sety i pewnie mknął po zwycięstwo. Jednak Amerykanin był w stanie odwrócić losy rywalizacji i w kolejnych trzech partiach to on był górą, eliminując Zvereva z turnieju. Jak się później okazało, spory wpływ na dyspozycję Niemca miały najprawdopodobniej problemy z kolanem. Porażka i kłopoty ze zdrowiem to niejedyne ciosy, z którymi musiał się zmierzyć tego wieczora.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Dziewczyna Fritza z mocnym przekazem do Zvereva. Niespodziewany atak

Tuż po meczu otrzymał kolejny cios. Dość niespodziewanie pochodził od... partnerki Fritza Morgan Riddle. Kobieta żywiołowo dopingowała Amerykanina na trybunach, a po jego zwycięstwie zamieściła wymowny wpis na InstaStory. "Kiedy twój facet wygrywa dla dziewczyn" - takim opisem opatrzyła filmik, na którym cieszy się z triumfu chłopaka.

Te słowa to ewidentny pstryczek w Zvereva. Niemiec był kilkukrotnie oskarżany o przemoc wobec partnerek. Matka jego dziecka Brenda Patea już w 2020 roku wniosła sprawę do sądu i zarzuciła mu, że podczas jednej z kłótni tenisista ją dusił. Niedługo później inna była dziewczyna Zvereva, Olga Szarypowa, ujawniła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że i wobec niej zawodnik stosował przemoc. Był jednak bardziej brutalny.

Skandaliczne zachowanie Zvereva

Miał ją nie tylko dusić, ale i rzucać o ściany i wykręcać ręce. Kobieta nie zawiadomiła jednak organów ścigania o sprawie. Sąd nałożył na Zvereva karę grzywny w wysokości 450 tysięcy euro, ale Niemiec się odwołał. Później doszło do zwrotu w sprawie i tenisista porozumiał się polubownie z matką dziecka. Cały czas nie przyznawał się jednak do winy.

I właśnie do przeszłości Zvereva najprawdopodobniej odniosła się Riddle, która stara się walczyć o prawa kobiet. Tym bardziej że sama w przeszłości doświadczyła nieprzyzwoitego zachowania ze strony mężczyzn. Mowa o tegorocznym meczu SuperBowl, na którym była molestowana przez pijanych kibiców. O wszystkim opowiedziała w mediach społecznościowych.

Kobieta usunęła już wpis dotyczący Zvereva, choć jak wiadomo, w Internecie nic nie ginie, a filmik krąży po sieci. Riddle pozostaje w Londynie, gdzie kibicuje partnerowi. Teraz Fritz zagra w ćwierćfinale, czym wyrówna najlepsze osiągnięcie na Wimbledonie. Jego rywalem będzie Lorenzo Musetti. Mecz zaplanowano na środę 10 lipca, ale godzina nie jest jeszcze znana.